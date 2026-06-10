Lojistas poderão ocupar espaços em mais três viadutos de Porto Alegre sem pagar aluguel; veja como se inscrever 

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Região do Obirici já conta com lanchonete, floricultura e barbearia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mais três viadutos de Porto Alegre terão espaços disponibilizados para ocupação de lojistas sem a necessidade de pagar aluguel. Os locais contemplados são os viadutos Obirici, no bairro Passo d’Areia, José Eduardo Utzig, no bairro São João, e José Loureiro da Silva, no Centro Histórico.

A iniciativa faz parte de um movimento mais amplo da prefeitura de Porto Alegre, que tem utilizado esse recurso como forma de revitalização e cuidado dessas estruturas. Em contrapartida à ocupação dos espaços, os lojistas se comprometem a realizar a manutenção e conservação das áreas.

— A região do Obirici já conta com lanchonete, floricultura e barbearia. São pequenos empreendedores, que ajudam a movimentar o entorno e qualificam o espaço público. Queremos ampliar esse modelo para os viadutos Loureiro e Utzig, incentivando a ocupação de áreas atualmente subutilizadas — destaca Artur Lorentz, secretário municipal de Parcerias.

As adoções terão validade de quatro anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os interessados em ocupar os espaços devem encaminhar suas propostas até o dia 10 de julho, para o e-mail apoiepoa@portoalegre.rs.gov.br, ou entregá-las presencialmente na Secretaria de Parcerias (rua General João Manoel, 157, 13º andar). O edital para adoção dos viadutos será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre nesta quarta-feira (10).

As operações deverão funcionar em estruturas de contêiner. Os empreendimentos escolhidos poderão desenvolver atividades de comércio, serviços ou lazer.

Conforme destaca a Secretaria Municipal de Parcerias, que coordena o certame, os critérios de avaliação para a escolha dos vencedores serão: viabilidade técnica; impacto social, urbanístico e na segurança pública; celeridade na execução das contrapartidas; sustentabilidade econômico-financeira; grau de inovação; comprometimento com a manutenção do espaço e experiência prévia do proponente.

Os locais disponibilizados

Operações deverão funcionar em estruturas de contêiner. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Viaduto Obirici se localiza entre as avenidas Assis Brasil e Plínio Brasil Milano. No local, serão disponibilizados dois espaços: um de 200 metros quadrados e outro de 500 metros quadrados.

O Viaduto José Eduardo Utzig se localiza na Avenida Benjamin Constant, na Terceira Perimetral. Também serão disponibilizados dois espaços no local, de aproximadamente 360 metros quadrados e 1.180 metros quadrados.

No Viaduto José Loureiro da Silva, localizado entre as avenidas Salgado Filho e João Pessoa, será disponibilizado um espaço. O local tem cerca de 95 metros quadrados.

Viaduto da Conceição

Um dos viadutos da cidade que também receberá lojistas é o da Conceição, localizado no Centro Histórico. Três operações deverão ser instaladas no local: uma lanchonete de hambúrgueres, outra de cachorro-quente, e mais um salão de beleza.