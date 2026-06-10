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Lojistas poderão ocupar espaços em mais três viadutos de Porto Alegre sem pagar aluguel; veja como se inscrever 

Como contrapartida, empreendedores se comprometem com a manutenção e conservação das áreas. Adoções terão validade de quatro anos, com possibilidade de prorrogação por igual período

Mathias Boni

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