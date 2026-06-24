Porto Alegre

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Notícia

Incêndio atinge prédio de 15 andares no bairro Rio Branco, em Porto Alegre

Três moradores foram atendidos pelo Samu por terem inalado fumaça; as chamas já foram controladas

Paulo Rocha

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