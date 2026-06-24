Incêndio atinge prédio de 15 andares no bairro Rio Branco, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu um apartamento em um prédio de 15 andares na Rua Conego Viana, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, no início da tarde desta quarta-feira (24). Segundo os bombeiros, as chamas atingiram um imóvel do oitavo andar, que estava vazio na hora do sinistro.

Vizinhos de andares de cima não conseguiram passar pelo oitavo andar em razão da fumaça e buscaram abrigo na cobertura do edifício. Oito pessoas ficaram no local até a chegada dos bombeiros.

Três moradores tiveram de receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em razão de terem inalado fumaça. As chamas foram controladas e o prédio está isolado para o trabalho da Defesa Civil.

Renato Wissmann testemunhou o incidente e ajudou a retirar moradores e um cachorrinho de dentro do prédio. Ele passava de carro pelo local por volta das 12h10min.

— Elas só falaram que viram um clarão dentro do apartamento e daí elas logo desceram em desespero ali para baixo — relatou sobre as primeiras moradoras que encontrou ao chegar no residencial.

O capitão Alex Machado conta que foram acionados três caminhões para o combate e uma unidade especial do Batalhão de Busca e Salvamento, caso fosse necessário algum salvamento em altura.