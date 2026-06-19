Porto Alegre

Zona Leste
Notícia

Incêndio atinge apartamento no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre

Suspeita é de que o fogo tenha começado em lareira, segundo o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

Raí Quadros

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS