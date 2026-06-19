Incêndio atinge apartamento no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre

Um apartamento na Rua Valparaíso, no bairro Jardim Botânico, zona leste de Porto Alegre, foi parcialmente destruído por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (19). O fogo começou por volta das 2h40min e foi controlado cerca de 40 minutos depois, às 3h20min.
Conforme o Corpo de Bombeiros, os donos do imóvel estão viajando e o local estava vazio no momento do incêndio. Vizinhos alertaram sobre dois cachorros que poderiam estar no apartamento, mas a corporação afirmou que os animais também foram levados na viagem.
Capitão do Corpo de Bombeiros, Rodrigo da Silva Borges diz que a suspeita inicial é de que o fogo tenha começado na cobertura do imóvel.
— O fogo ficou apenas no apartamento 302, próximo à lareira, na cobertura do prédio. Havia muito material, papel, próximo à lareira, e a caloria estava muito alta. Possivelmente essa foi a causa do incêndio, algo próximo à lareira deve ter iniciado essa combustão — explicou.
Ao menos três caminhões do Corpo de Bombeiros e mais uma viatura atuam no combate ao fogo.
Vizinhos acordaram assustados
A supervisora de merchandising Aracele Gonçalves conta que ela e o marido acordaram com o barulho de outros vizinhos e relatos de fogo.
— Quando a gente desceu, as chamas estavam bem altas. Já estava na parte de baixo do apartamento — relata.
— Quando estávamos descendo, ouvimos pequenas explosões. Deu para ver que era das labaredas mesmo — complementa o bancário aposentado Victor Silveira, marido de Aracele.
Silveira também destaca o susto e o medo com o incêndio.
— Isso assusta porque é um prédio pequeno, não é um prédio grande. Dá medo que se espalhe, se alastre.