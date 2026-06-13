Incêndio atinge apartamento no bairro Independência, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu apartamento de um prédio residencial na esquina da Avenida Independência com a Rua Santo Antônio, em Porto Alegre, na manhã deste sábado (13).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram um apartamento localizado no 10º andar do edifício. A corporação foi acionada por volta das 7h e conseguiu controlar as chamas.

Imagens registradas no local mostram labaredas saindo de uma das janelas da unidade. Uma idosa mora no local e conseguiu sair sem ferimentos graves. No entanto, ela e outros dois moradores, inalaram fumaça e foram encaminhados para atendimento no Hospital de Pronto Socorro.

Residentes deixaram o prédio e desceram para a portaria enquanto o incêndio era combatido.

— Temos sete bombeiros envolvidos, além da Defesa Civil, Brigada Militar e Samu. Não tem nenhuma vítima. Alguns moradores dos apartamentos ao lado e do 11º estão sendo atendidos apenas em razão da fumaça — explicou o capitão Guilherme Kerber Giacomoni.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.

Imóvel fica na esquina com a Rua Santo Antônio. Jordão Gheller Jr / Arquivo Pessoal