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"Importante é ver ele": fãs formam fila e movimentam entorno do Beira-Rio em dia de show de Luan Santana

Cantor sertanejo se apresenta na noite deste sábado. Repertório traz sucessos dos 20 anos de carreira do artista

Gabriela Plentz

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