"Importante é ver ele": fãs formam fila e movimentam entorno do Beira-Rio em dia de show de Luan Santana

Filas se estendem ao redor do estádio neste sábado. Gabriela Plentz / Agencia RBS

Antes mesmo de começar, o show de Luan Santana já provoca bastante movimento no entorno do Beira-Rio, em Porto Alegre. A apresentação está marcada para a noite deste sábado (6), mas a fila começou a se formar ainda na semana passada.

Pela manhã, três filas se estendiam ao redor do estádio. Após ter se conhecido na grade do show de Luan Santana no Universo Alegria, em 2024, as amigas Natalí Raymundi, 20 anos, e Brenda de Souza Vieira, 25, marcaram de vir juntas a mais uma apresentação do ídolo.

Elas chegaram a vir ainda na quinta-feira (4) para a fila, mas precisaram sair e não conseguiram retornar para o começo. Mesmo assim, chegaram às 6h30min do sábado para garantir um bom lugar.

— O importante é ver ele. Estando lá, seja de longe ou de perto. A emoção é ver ele — afirma Brenda.

O show faz parte da turnê Registro Histórico, que revisita diferentes fases da carreira. O repertório traz sucessos que marcaram gerações, como Meteoro, Você Não Sabe o Que É Amor, Te Vivo, entre outros. As fãs aprovaram, dizendo que fazia tempo que esperavam por esse resgate.

— Eu sou fã desde que eu tinha 4 anos, e as músicas que eu acompanhava ainda mais eram as antigas. Então, esse show vai ser o melhor de todos. Vou poder voltar à época que era pequena. Com certeza vai ser emocionante —projeta Natalí.

Brenda e Natalí chegaram cedo para ver o ídolo de perto. Gabriela Plentz / Agencia RBS