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IA pode transformar serviços públicos, mas ainda depende de bases digitais fortes, dizem especialistas

GovTech Summit começou nesta terça-feira (2) no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre

Vinicius Coimbra

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