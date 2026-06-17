Porto Alegre

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"Gringolândia" das churrascarias: os jovens que deixaram o Interior para criar restaurantes tradicionais de Porto Alegre

Série de três reportagens conta histórias de empreendedores que trocaram o campo pela cidade e viraram referência na gastronomia da Capital

Carlos Rollsing

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