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"Gringolândia" da boemia e do galeto: atendimento amigo e prato bem servido fazem a fama de restaurantes

Empreendedores vindos do interior marcaram a boemia da Capital, com o Bar do Beto, e ampliaram a tradição da sequência italiana, com a Casa do Marquês

Carlos Rollsing

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