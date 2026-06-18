"Gringolândia" da boemia e do galeto: atendimento amigo e prato bem servido fazem a fama de restaurantes

Antes das redes sociais e dos aplicativos de relacionamento, meios mais rudimentares eram usados para demonstrar interesse em alguém. No Bar do Beto, tradicional ponto boêmio na Avenida Venâncio Aires, em Porto Alegre, o método era escrever um bilhete em um guardanapo.

Homens estimulados pelos goles do chope gelado rabiscavam uma frase questionando se podiam sentar à mesa de mulheres para bater papo. Alguns ousavam desenhar coraçõezinhos. Os garçons levavam as missivas até as destinatárias. Era o “Torpedinho do Bar do Beto”, que ganhou fama e foi notícia nacional na revista Playboy.

— Tem muita gente que lá em 1998 arrumou uma namorada aqui, casou e hoje frequenta com os filhos. Foi a moda do torpedinho. Sou testemunha de muitos casamentos que se criaram assim — conta Batista Fontana, 63 anos, sócio proprietário do estabelecimento.

Esta é a segunda de uma série de três reportagens que conta histórias de jovens que saíram do campo e se tornaram referências na gastronomia de Porto Alegre. Na primeira, resgatamos as trajetórias de Hermes Giovanaz, da Churrascaria Porto Bello, e de Nedi Piovesani, da Garcias Churrascaria.

O Bar do Beto é mais uma casa tradicional de Porto Alegre — famosa pelo filé à parmegiana — comandada por um filho de agricultores que, ao deixar a roça, buscou dias melhores a partir do emprego de garçom.

Batista é natural de Relvado, no Vale do Taquari, onde a família criava suínos e plantava milho, soja e fumo. Certa feita, em um domingo da década de 1980, ele jogava futebol quando apareceu um pessoal perguntando quem gostaria de ir a São Paulo para trabalhar na Churrascaria Pampa. Os donos também eram do Vale do Taquari. Batista aceitou e foi para o centro do país em 1983. Trabalhou por dois anos no estabelecimento, nas funções de copeiro e garçom.

Ele voltou para Relvado com planos de abrir negócio próprio, mas aceitou, em 1986, um convite para trabalhar novamente como garçom de churrascaria. Desta vez, no Rio de Janeiro. Recorda ter atendido e até se aproximado de jogadores de futebol, como o lateral Branco e o centroavante Romário, que viriam a ser heróis do tetracampeonato mundial do Brasil, em 1994, e do atacante Nunes, de quem ganhou uma camisa do Flamengo.

Leia Mais Mocotó no café da manhã? Prato típico do inverno gaúcho é servido bem cedinho e faz sucesso no Mercado Público

No início de 1989, Batista veio a Porto Alegre decidido a dar o passo seguinte. Com as economias de garçom, comprou o Bar Chaparral, na Rua Riachuelo, no Centro Histórico. Servia almoço ao meio-dia e à noite ofertava xis, torrada e trago. Durou pouco a empreitada no Chaparral, negociado menos de um ano após a aquisição, em 1990.

— Vendi porque apareceu a oportunidade de comprar o Bar do Beto, que ficava no número 853 da Venâncio Aires, esquina com a Rua Vieira de Castro. Tenho até hoje clientes daquela época — valoriza Batista.

O Bar do Beto, quando comprado pelo ex-garçom, era mais simples e já tinha fama na cidade. Fundado em 1952, foi frequentado por figuras ilustres, como o jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, cuja passagem pelo local, em 1985, foi registrada em fotos.

Batista, contudo, engrenou uma expansão. Mudou para o número 902 da Avenida Venâncio Aires em 1994, quando seus irmãos, Fabiano e Nestor, ingressaram na sociedade. Com o sucesso crescente, inauguraram sede própria em 1998. Adquiriram três terrenos contíguos, demoliram as casas e ergueram um amplo imóvel com mezanino, projetado especificamente para ser um bar de 370 lugares, no número 876 da Venâncio Aires.

— O Bar do Beto era tradicional, mas depois de 1998 virou moda na cidade. Até 2012, era casa cheia e fila todos os dias — comenta Batista, que se acostumou a recepcionar músicos como Renato Borghetti, Os Fagundes, Nei Lisboa e o falecido Bebeto Alves.

Leia Mais Aeroporto de Porto Alegre terá novos voos internacionais e nacionais nesse inverno; veja os destinos

Além dos habitués, artistas de fama internacional, como Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, já causaram frisson ao curtir madrugadas no Bar do Beto depois de shows em Porto Alegre.

Tyler com fãs no Bar do Beto, em 2016. Arquivo Pessoal

Batista acredita que um dos motivos do sucesso foi o incremento do cardápio. No decorrer dos anos, acrescentou o sanduíche aberto, as carnes grelhadas, as pizzas, o carreteiro de charque e os requisitados frango a passarinho e filé à parmegiana. O Bar do Beto, assim como outros tocados por gringos vindos do interior, mescla fartura e qualidade.

É bem servido e isso chama muita atenção porque tu enches a mesa. O molho do meu filé à parmegiana é natural. Faço aqui. Compro tomate, cebola, tempero verde. Cozinhamos, bem fervido, batemos no liquidificador e coamos pra não ficar sementinha BATISTA FONTANA Proprietário do Bar do Beto

A receita do sucesso inclui o envolvimento em todos os processos. Ele chega diariamente às 14h, três horas antes da abertura, para supervisionar a cozinha e receber fornecedores. O atendimento personalizado é decisivo. Clientes conhecidos nem precisam pedir. Os garçons e a chefia já sabem os pratos desejados e as manias de cada um. Cortesias que cativam. Proximidade que, por vezes, transforma o Bar do Beto em consultório.

— Temos de saber aturar o cara que bebe. Tem horas que viro meio psicólogo. Alguns voltam dias depois e dizem: “Me desculpa, acho que te enchi o saco”. Eu respondo: “Não, o meu maior prazer é quando tu entras são e sai bêbado” — zomba o relvadense.

Transformação como receita: carne de gado em galeteria

Cláudio Santos, proprietário da galeteria Casa do Marquês, no bairro Higienópolis, em Porto Alegre, decidiu adaptar a tradição do galeto e da radite em 2007, quando o estabelecimento tinha apenas dois anos desde a abertura: acrescentou a carne vermelha na sequência italiana, com oferta de entrecot e filés. O empresário sentiu necessidade de ampliar o leque, sem descuidar da qualidade, para não perder a clientela de famílias. Se alguém deixava de ir à Casa do Marquês por preferir carne bovina ao frango, isso não iria mais acontecer.

— Restaurante precisa estar sempre investindo, renovando e organizando. O cliente percebe e gosta. Talvez tenhamos sido das primeiras galeterias a colocar a carne vermelha. Foi uma transformação para atender as famílias e reter públicos — diz Santos, 48 anos.

Filho de gaúchos de Lagoa Vermelha e Passo Fundo, Santos é natural de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, onde a família de 15 filhos vivia da agricultura. O pai dele, após quebras de safras, perdeu as terras. Surgiu cedo a urgência de trabalhar.

Cláudio Santos lidera a Casa do Marquês há 21 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Santos era empregado em uma marcenaria no interior do Paraná quando um amigo que tinha migrado para Porto Alegre avisou sobre uma vaga em um restaurante. Era 1993 e a oportunidade indicava a Galeteria Vêneto, famosa naquela década. Santos chegou à Capital gaúcha com apenas 15 anos.

— Comecei lavando os pratos. Depois, fui barman, garçom, maitre (supervisor dos garçons) e tive a oportunidade de ser gerente da galeteria que eles (sócios da Vêneto) abriram no bairro Menino Deus, a Via Vêneto. Fiquei 10 anos na empresa — relembra Santos.

Após uma década, em 2003, ele decidiu empreender com as economias. Inicialmente, apostou na cidade natal. Voltou para Boa Vista da Aparecida e abriu a Lanchonete Boavistense. O sucesso repentino o levou a comprar e manter um estabelecimento concorrente e a criar uma casa de eventos. Em um ano, Santos abriu, alavancou e vendeu todos os negócios no interior do Paraná.

— Consegui um valor 10 vezes maior do que o investimento. Arrumei a grana para voltar a Porto Alegre e realizar o sonho de trabalhar novamente aqui, mas como proprietário — comenta Santos.

Ele tinha dois sócios em 2005, quando inauguraram a Casa do Marquês: um ex-patrão dos tempos da Vêneto e um cliente que virou investidor. Depois, comprou as partes deles e passou a tocar o negócio sozinho.

Santos transita elegante, de terno, por entre os ambientes da Casa do Marquês. A luz é baixa e o imóvel, um casarão do século 20, combina ambientes de decoração moderna com o rústico dos tijolos à vista. O proprietário é abordado frequentemente por clientes fiéis para conversar. Ele é adepto da filosofia de dar tudo pelo negócio e de exercer o ofício com sentimento.

Você comemora e chora aqui dentro. Tem que viver esse ramo intensamente. A minha vida, há 33 anos, é dedicada ao meu cliente. Às vezes, até peço desculpa para a minha família CLÁUDIO SANTOS Proprietário da Casa do Marquês, mencionando as poucas horas que consegue dedicar aos filhos.

O empresário cita uma certa “cultura” de donos de restaurantes de Porto Alegre serem originários do Interior e diz que a “gastronomia em abundância, bem servida, tem sucesso seja onde for”.

A fama da Casa do Marquês é de “derrubar” os clientes sem demora — uma brincadeira com a hora de parar de comer. A sequência italiana é livre: o cliente come o quanto puder, diante de oferta de galeto ao primo canto, costela de porco, leitão e salada de maionese. Um toque especial, acredita Santos, é dado com as massas frescas, todas produzidas na Casa do Marquês, e a famosa polenta, cujo cozimento se estende por oito horas.

— Fomos muito felizes nesse ponto maravilhoso. Hoje, a Casa do Marquês tem 21 anos — celebra Santos, que construiu uma rede gastronômica em Porto Alegre, contendo ainda a Marquês Pizzaria, o Empório Marquês Parrilla e o Assado Raiz.

Por que os restaurantes de gringo deram certo em Porto Alegre?

Ambiente acolhedor, fartura e preparo dedicado são segredos. Renan Mattos / Agencia RBS

O presidente da Associação dos Restaurantes do Centro de Porto Alegre (Arpoa), Ari Anselmini, aponta a “ambição do pessoal que veio do Interior”. Ele recorda que filhos de agricultores que deixaram a roça para trabalhar de garçom nas grandes cidades tinham, desde cedo, o plano de abrir negócio próprio.

— Quem saiu na frente estava se dando bem na gastronomia nas capitais. O cara aparecia no Interior com uma moto ou um carro. Há 40 anos, todo mundo olhava e dizia: “Cresceu na vida” — narra Anselmini, apontando um dos combustíveis do fenômeno.

Ele acredita que o perfil carismático também foi decisivo, além da disposição para fazer de tudo e liderar a operação por mais de 12 horas em dias de pico.

Os descendentes de italiano e alemão são muito acolhedores. O cliente que entra se sente em casa. O dono é o gringo que fala alto e conta histórias. Isso cativa o cliente, que depois fala bem. O boca a boca ainda é uma propaganda importante ARI ANSELMINI Presidente da Associação dos Restaurantes do Centro de Porto Alegre

Nedi Piovesani, sócio proprietário da Garcias Churrascaria, destaca a proximidade que as famílias do interior tinham com os processos da alimentação.

— A gente aprendia a cozinhar muito cedo. Todas as festas do interior são regadas a churrasco e salada de maionese — comenta Nedi, indicando hábitos que foram, depois, adaptados para os negócios.

Por esses fatores culturais, somados à baixa oportunidade de estudo nas décadas de 1970 e 1980, Batista Fontana, do Bar do Beto, e Aristeu Dal Soler, do Beverly Hills Bar, acreditam que os descendentes de italianos e alemães desenvolveram a habilidade de trabalhar com a comida.

— É o que a gente sabe fazer. Gosto de trabalhar com o público, vender comida, contar histórias. E temos um jeitinho bom de servir — diz Dal Soler, destacando o preparo caseiro.