"Gringolândia" da a la minuta e do xis: o toque caseiro, a abundância e o futuro de restaurantes icônicos de Porto Alegre

Aclamado pela a la minuta, o Beverly Hills Bar completou 45 anos de existência em maio, sempre no mesmo endereço, na Rua Coronel Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre. O estabelecimento funciona no horário do almoço, quando serve a média de 70 pratos, e à noite abre para os clientes amigos, em uma espécie de confraria do proprietário, o simpático Aristeu Dal Soler, 66 anos. Natural de Relvado, no Vale do Taquari, ele prepara petiscos, como batata frita e salsichão, enquanto os frequentadores noturnos se servem da bebida e fecham as próprias contas. É tudo gente da casa.

— Se eu não abro na hora, eles ficam brabos. Ligam lá para casa e perguntam: “Vai demorar pra vir?” — conta Aristeu.

Ele é mais um filho de pequenos agricultores que deixou a roça na juventude em busca de oportunidade na gastronomia. Esta é a terceira e última reportagem da série sobre os gringos que vieram a Porto Alegre e criaram restaurantes clássicos da cidade. Na primeira, contamos as histórias de Hermes Giovanaz, da Churrascaria Porto Bello, e de Nedi Piovesani, da Garcias Churrascaria. A segunda retratou as trajetórias de Batista Fontana, do Bar do Beto, e de Cláudio Santos, da Casa do Marquês.

Aristeu embarcou para o Rio de Janeiro em 1979, em um ônibus da companhia Penha, compondo um grupo de 12 gringos do interior que foram trabalhar de copeiro e garçom na Churrascaria Porcão.

Permaneceu por cerca de um ano e meio no Rio. Ele guarda recordações de um serviço “muito puxado” e de ter atendido “a nata” carioca, incluindo os integrantes do extinto programa humorístico de TV Os Trapalhões e o músico Jorge Ben Jor. Na primeira das poucas folgas, conheceu o Pão de Açúcar. Também mergulhou na Praia de Ipanema.

A estadia no centro do país não se estendeu porque Aristeu desejava ter negócio próprio. Em maio de 1981, aproveitou um período de férias e saiu a procurar estabelecimentos que pudesse comprar em Porto Alegre. Em sociedade com o irmão Cacique e o amigo Geno, adquiriu o ponto comercial no número 400 da Fernando Machado. Ali funcionava um mercadinho misturado com boteco, que servia pastel e cachaça. Aristeu e os sócios criaram o Beverly Hills Bar, com foco na comida. Ele nem sequer voltou ao Rio para pedir demissão.

— Nossa a la minuta é muito requisitada. O bife é feito em panela de ferro. A batatinha ainda é descascada à mão. O arroz e o feijão são caseiros — destaca.

O Beverly Hills Bar continua prestigiado, mas o auge do movimento aconteceu entre 1985 e 1995, beliscando o começo dos anos 2000, quando o Centro Histórico era mais pulsante, avalia o proprietário. Com cerca de 20 mesas, o lugar é simples, uma característica apreciada pelos frequentadores. Até hoje, uma das bebidas mais procuradas é o vinho branco de garrafão da colônia. A parede frontal envidraçada ostenta um número inutilizado de telefone fixo, mas Aristeu não trocou o adesivo por gostar da fonte que anuncia solenemente: "Beverly Hills Bar".

A sociedade de Aristeu com Cacique e Geno se estendeu por 30 anos e eles abriram outras unidades do negócio pela cidade — uma delas, o Beverly Hills III, atendeu até os anos 2000 na Rua General Lima e Silva.

Bife à milanesa também faz sucesso com a clientela. Renan Mattos / Agencia RBS

Hoje, Aristeu é proprietário apenas do primeiro Beverly Hills, na Fernando Machado. Sem os antigos sócios, ele toca o negócio em parceria com a esposa Sônia Dartora Dal Soler, de indispensável atuação na cozinha.

É uma satisfação ter um restaurante de 45 anos. Poucos conseguem. Tenho muito orgulho. Tudo o que tenho hoje, foi daqui que saiu. ARISTEU DAL SOLER Proprietário do Beverly Hills Bar

O xis de 1kg que faz sucesso há quase 40 anos

Às vésperas de completar quatro décadas à frente da Lancheria Nova Bréscia, Sérgio Sbardelotto, 64 anos, ficou marcado por um cliente que, recentemente, pediu um xis para levar. O embrulho seria transportado para o Acre, no norte do Brasil, para que um amigo pudesse degustar a iguaria, famosa pelo abundante recheio.

Sbardelotto, um senhor parrudo e carismático, conta o caso com certo sobressalto, mas prevalece a alegria por ter uma lancheria prestigiada em Porto Alegre, instalada desde o princípio no mesmo local, na Avenida São Pedro, no São Geraldo.

Ele é natural do interior de Nova Bréscia, onde tomava banho de sanga. A energia elétrica só chegou quando tinha 18 anos e a produção agrícola da família era basicamente para consumo próprio. Deixou a roça em 1983 e embarcou para Brasília, onde assumiu emprego de “faz tudo” em uma churrascaria de propriedade de primos. Trabalhou por dois anos na capital federal. Sem falar com os pais, exceto por cartas, decidiu retornar ao Rio Grande do Sul. Arranjou serviço por mais dois anos no restaurante de outro primo, desta vez em Estância Velha.

Sérgio Sbardelotto é fundador da Lancheria Nova Bréscia. Renan Mattos / Agencia RBS

Sbardelotto sonhava ter o negócio próprio, mas o dinheiro era curto. A sorte piscou quando um conhecido de Nova Bréscia o procurou falando sobre um ponto à venda em Porto Alegre. Visitaram e fecharam negócio no mesmo dia. Era 1987.

— Em dois foi mais fácil. O espaço era pequeno e, para fazer xis, o investimento era baixo — recorda.

O primeiro sócio ficou pouco tempo na empreitada. Em 1991, Sbardelotto convidou o conterrâneo Gilmar da Silva, o Pity, para trabalhar na lancheria. Desafio aceito, Pity atuou por quatro anos como empregado e, depois, pelo desempenho e afinidade, foi alçado a sócio. A parceria entre Sbardelotto e Pity dura 35 anos. No começo, a chapa, o balcão e as cinco mesas ficavam na mesma peça. Eram comercializados até 40 lanches por dia.

— Hoje somos uma das casas que mais vende em Porto Alegre. Temos um xis que serve duas pessoas e, nos dias fortes, entregamos 400 lanches — dimensiona Sbardelotto, que tem, atualmente, 18 empregados fixos.

O sucesso paulatino permitiu que a Lancheria Nova Bréscia e o produto fossem ampliados. O famoso xis pesa em média um quilo. O sabor califórnia já marcou 1,3 quilo na balança. Sbardelotto trabalha com os mesmos fornecedores de pão, queijo e carne há mais de 30 anos. Outro segredo é a produção própria do hambúrguer e da elogiada maionese. Os mais pedidos são o xis coração e o completo, um combo de bacon, carne bovina e outros ingredientes.

Tem gente que mora fora do país e, quando está de visita, vem aqui comer. Isso é pela fartura e produtos bons que colocamos SÉRGIO SBARDELOTTO Proprietário da Lancheria Nova Bréscia

Se, para alguns estabelecimentos, inovar é parte do sucesso, na Lancheria Nova Bréscia o lema é tradição. O cardápio se mantém semelhante por quase 40 anos, enraizado em xis, torrada e cachorro-quente, turbinados por seis a 12 fatias de queijo.

Pity virou sócio e está na Lancheria Nova Bréscia há 35 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Sbardelotto segue trabalhando diariamente junto de Pity na cozinha, na condimentação de carnes, na prensa e na chapa. A Lancheria Nova Bréscia resistiu à decadência econômica do bairro São Geraldo e arredores e à enchente de 2024.

— Muitos negócios fecharam. Me emociono porque se passou muita coisa aqui, mas tivemos vitórias — afirma o ex-agricultor de Nova Bréscia.

A dificuldade na sucessão dos restaurantes de gringo

Aristeu Dal Soler planeja manter abertas as portas do Beverly Hills Bar por mais “um ou dois anos”. Ele vislumbra a hora de parar e aponta a dificuldade de sucessão nos restaurantes familiares e de comida caseira, com origem no Interior. O filho de Aristeu, Carlos Eduardo, quebra o galho como garçom ao meio-dia, mas trabalha com desenvolvimento de software, sem pretensão de manter o restaurante no futuro. O fundador do Beverly Hills também tem uma filha, Caroline, profissional de arquitetura.

— Os filhos têm outros caminhos. Depois, só Deus sabe — diz Aristeu sobre o destino do tradicional restaurante.

A questão é ancorada no salto de oportunidades geracionais e na busca por qualidade de vida. No passado, os fundadores dos restaurantes de gringo ansiavam sair da dura lida na roça. A ambição do indivíduo permanece.

— Como a nossa vida melhorou, muitos dos filhos estudaram. Eles não querem fazer o que a gente fez: trabalhar sábado, domingo, à noite, feriado, Natal e Páscoa. Querem aproveitar a vida, com jornada mais light de cinco dias por semana — corrobora Nedi Piovesani, sócio-proprietário da Garcias Churrascaria.

O depoimento de Cláudio Santos, dono da Casa do Marquês, não deixa dúvida sobre a mudança de expectativas:

— A minha filha, Manuela, não vai estar no ramo. Ela me disse: “Pai, eu vou seguir minha vida, vou pro Direito. Amo o que você faz e sou grata, mas não lembro de ter almoçado um domingo com você”.

O sócio da Churrascaria Porto Bello, Hermes Giovanaz, acredita que o espeto corrido está em risco no futuro pela dificuldade de encontrar empregados para a função de “passador” — profissional que serpenteia frenético pelo salão, servindo clientes com lascas dos assados.

Santos acrescenta um novo comportamento do jovem que poderá influenciar no ramo:

— No nosso tempo, as pessoas vinham pelo garçom e pela recepção do dono. Hoje tem uma coisa mais fria. Vejo food services famosos em que você compra só pelo tótem. Uma mudança cultural. O consumidor jovem não parece muito preocupado com o atendente dele.

“Negócio vai continuar e crescer”

Pity, Sérgio Sbardelotto e a filha Letícia na cozinha da lancheria. Renan Mattos / Agencia RBS

Nem tudo é preocupação. Hermes Giovanaz tem dois filhos que trabalham com ele na Porto Bello. A filha de Sérgio Sbardelotto, Letícia, tem formação em Arquitetura, mas virou sócia da Lancheria Nova Bréscia e administra o negócio familiar. Existem avaliações de que o empecilho da sucessão é contornável, inclusive com a formação de gerentes. E a necessidade de a população se alimentar, dizem os otimistas, é perene. Uma possível vantagem para quem tem tradição de boa cozinha.

Ari Anselmini é presidente da Associação dos Restaurantes do Centro de Porto Alegre (Arpoa), organização que congrega somente donos de bufês originários de Carlos Barbosa, na Serra. Anselmini é proprietário de três unidades do restaurante Vida & Saúde, todas em Porto Alegre. Os filhos dele, Layon e Larissa, estão na linha de frente do negócio. O rapaz, formado em Administração, assumiu a gestão. Larissa, nutricionista, é responsável pelos cardápios, com atenção aos pratos saudáveis.

— A ideia é expandir e abrir a quarta casa até o início de 2027. Por isso, digo que não vai morrer. Os filhos de outros colegas estão fazendo o mesmo — diz Anselmini.

Mesmo a redução na chegada de jovens do Interior para trabalhar na gastronomia na Capital pode encontrar contraponto. Há três meses, Anselmini recebeu um sobrinho vindo de Carlos Barbosa. Aos 18 anos, Murilo Mocellin Salvi é garçom do Vida & Saúde e cursa Administração na PUCRS. É uma etapa para o seu projeto futuro.