Porto Alegre

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"Gringolândia" da a la minuta e do xis: o toque caseiro, a abundância e o futuro de restaurantes icônicos de Porto Alegre

Trabalhadores saídos da roça em busca de vida melhor criaram clássicos como o Beverly Hills Bar e a Lancheria Nova Bréscia. Alguns empresários hoje veem dificuldade de sucessão nos negócios familiares

Carlos Rollsing

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