Fornos com IA e cursos gratuitos: cozinha escola é aposta do setor para falta de mão de obra em restaurantes de Porto Alegre

Um dos setores mais afetados pelas mudanças estruturais provocadas pela pandemia e pela enchente, o segmento de bares e restaurantes de Porto Alegre enfrenta um problema que se agravou nos últimos anos: a falta de mão de obra.

Estimativas apontam que o ramo opera hoje com um quarto a menos da equipe ideal na Capital e região, segundo o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região Metropolitana (Sindha). Diante desse desafio, o órgão e outras entidades buscam soluções para atrair e qualificar novos talentos.

Uma dessas alternativas é a recém-inaugurada Cozinha Escola João Antonio Klee, espaço desenvolvido pelo Sindha para capacitação profissional, atualização técnica e desenvolvimento de profissionais para os setores de gastronomia e hospitalidade, segundo a organização (veja mais abaixo).

Dados do Sindha, colhidos em amostragem junto aos associados da entidade, apontam que o déficit de mão de obra é de, em média, 25% entre os estabelecimentos do ramo em Porto Alegre e região. O presidente do Sindha, Nelson Ramalho, afirma que esse gap aumentou bastante após a pandemia, porque o setor foi "o primeiro a fechar e o último a abrir". Com isso, muitos de seus recursos humanos migraram para outras atividades:

— Muitos desses funcionários migraram para outras áreas, foram ser motoristas de aplicativo, abriram seus negócios próprios, e não se retomou mais essa mão de obra. Começou a existir uma escassez e uma dificuldade muito grande para prover, principalmente de profissionais mais capacitados para usar esses equipamentos de uma geração mais moderna.

Uma das alternativas para tentar reverter déficit na mão de obra é a atualização da Cozinha Escola João Antonio Klee. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Outro fator citado por especialistas e integrantes do setor é a questão dos dias e horários de pico do ramo de bares e restaurantes. Com movimento maior nos fins de semana e em faixas de horário mais elevadas, alguns jovens acabam não escolhendo essa área para começar a carreira:

— No setor de bares e restaurantes, os principais dias são sexta, sábado e domingo. É historicamente assim aqui e no mundo todo. E essa gurizada mais nova está mais consciente das possibilidades que tem, e tendo muita vaga aberta, acaba escolhendo outras alternativas de emprego que não tenham essas questões de horário e dias — reforça Leonardo Dorneles, presidente da seccional gaúcha da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Estado (Abrasel-RS).

Dados da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine) mostram um pouco da movimentação de vagas abertas no setor em Porto Alegre. No acumulado deste ano até maio, 265 postos no ramo de bares e restaurantes eram oferecidos na Capital — alta de 22% ante o mesmo período de 2023. Mesmo assim, o montante de 2026 ainda está abaixo do pico nesse intervalo de tempo, registrado em 2024 (382). Hoje, esse segmento é responsável por 8% do total de vagas disponíveis em Porto Alegre.

Busca por soluções

Ramalho destaca que, com o aumento desse déficit nos últimos anos, o Sindha e outras entidades que representam o setor buscam reforçar a atração de novos profissionais. Uma dessas alternativas é a atualização da cozinha escola dentro do sindicato.

Fundado em 1992, o espaço recebeu uma reforma, ganhando equipamentos de última geração, alinhados ao que há de mais moderno no ramo, segundo o dirigente. Um desses equipamentos de ponta é um forno que usa inteligência artificial (IA) para auxiliar os profissionais no melhor preparo de receitas.

O restauro da cozinha escola contou com verba própria do Sindha e também parceria de marcas que ocupam o local com itens como fornos, bancadas e máquinas de café. O presidente da entidade destaca que, além de atrair novos trabalhadores, o ambiente mais atualizado também prepara profissionais para uma área que demanda cada vez mais expertise no âmbito de tecnologia, automação e boas práticas:

— Toda profissão que é mais qualificada acaba sendo mais desejada. Estamos podendo formar profissionais que vão ter um nível de escolha superior na hora de se candidatar a uma vaga. Hoje, nós temos fogões de indução, fornos combinados, ultra resfriamento, embalamento a vácuo, sistema de cook and chill, que são as mais modernas técnicas de cocção e conservação de alimentos — pontua Nelson Ramalho.

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Em uma cozinha equipada com tecnologias de ponta, como fornos que contam com assistentes de inteligência artificial, a constante especialização se torna um diferencial. Larissa Romero, nutricionista que já fez cursos desenvolvidos pelo Sindha, e que direciona profissionais do setor para especializações no local, destaca esse ponto:

— Temos uma certa dificuldade em encontrar profissionais que tenham essa vivência dentro de equipamentos tão bons quanto esses. Porque são coisas que a gente não vê nas cozinhas normalmente. Então, ter profissionais capacitados que saibam trabalhar com esses equipamentos é muito bom, tanto para os que estão entrando no mercado de trabalho, como os mais antigos, que já vêm de cozinhas mal estruturadas ou mais precárias.

"Teoria, prática e experiências profissionais"

Proprietária de um bar especializado em drinks na Capital, Bruna Petró decidiu se associar ao Sindha para aproveitar os cursos de gastronomia promovidos no novo espaço. A empresária destaca que a experiência tem a ajudado a planejar a abertura de uma cozinha no seu empreendimento:

— Está me ajudando, não só no fato de abrir a cozinha, mas também nessa questão de operação, de melhorar a sistematização e operação dentro da empresa dos serviços que eu já ofereço. Então, está sendo bem legal. E começar com esse pensamento de abrir a cozinha tendo um embasamento é muito importante, porque você faz isso com teoria, prática e experiências profissionais.

O presidente da Abrasel afirma que espaços atualizados e alinhados às boas práticas da gastronomia são importantes para atrair novos profissionais em um ambiente marcado pela escassez de mão de obra. Além disso, defende uma comunicação mais próxima com o público jovem, mostrando que as cozinhas atuais são ambientes diferentes das de anos anteriores.

A flexibilização de horários e escalas também aparece como um dos desafios para atrair e reter trabalhadores. Isso em um contexto onde a rotatividade de mão de obra tem se apresentado como um desafio crescente para o setor.

A cozinha

O espaço conta com cursos pagos e ações gratuitas voltadas à formação de profissionais para o setor de hospedagem e alimentação.

A primeira iniciativa gratuita será realizada em 23 de julho. Será uma oficina de auxiliar de cozinha. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por pessoas interessadas em ingressar ou se qualificar para atuar no segmento gastronômico.

A cozinha também será utilizada pelo Projeto Escola, iniciativa do Sindha, que busca ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Novas turmas e ações do Projeto Escola serão divulgadas ao longo dos próximos meses, segundo o sindicato.

Alguns cursos previstos:

Técnicas de Auxiliar de cozinha: de 20/07 a 31/07

Organização de estoque para bares e restaurantes: de 17/08 a 21/08

Técnicas de serviço e recepção ao turista: de 21/09 a 02/10

Excelência no atendimento para garçom: de 19/10 a 30/10

Horários: das 13h30min às 17h30min

Mínimo: 15 alunos

Máximo 30 (No curso gratuito de auxiliar de cozinha, são 22)

Inscrições podem ser realizadas por meio deste formulário .

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