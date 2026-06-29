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Fornos com IA e cursos gratuitos: cozinha escola é aposta do setor para falta de mão de obra em restaurantes de Porto Alegre

Déficit em estabelecimentos chega a 25% na Capital e região. Investimento em capacitação é uma das alternativas para reverter cenário

Anderson Aires

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