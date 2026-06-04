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Fechado desde 2024, bar de música eletrônica reabre no Centro Histórico: "Deixar todas as dificuldades para trás"

Empreendimento fundado em 2019 teve as atividades interrompidas há cerca de 18 meses

Mathias Boni

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