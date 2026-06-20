Porto Alegre

Da Coreia ao RS
Notícia

Evento de imersão na cultura coreana mobiliza centenas de pessoas em Porto Alegre neste sábado 

Korea Day trouxe música, dança e gastronomia asiática à Capital, impulsionado pelos doramas e k-pop

Sofia Lungui

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