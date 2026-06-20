Evento de imersão na cultura coreana mobiliza centenas de pessoas em Porto Alegre neste sábado 

Muito além das redes sociais, a cultura coreana vem mobilizando milhares de pessoas no Brasil, impulsionada por fãs de k-pop e dorama. Tanto que neste sábado (20) nublado em Porto Alegre, mesmo com a chegada do inverno gelado, cerca de 600 pessoas foram ao Korea Day, evento de imersão na cultura do país asiático, com direito a música, cosplay, apresentação de taekwondo, coreografias, venda de produtos e pratos tradicionais da culinária da Coreia.
As atividades aconteceram no Instituto de Educação São Francisco, na zona Norte da Capital. Organizado pela International Youth Fellowship Brasil (IYF), ONG fundada na Coreia do Sul e presente em diversos países, o evento ocorre a cada três meses e costuma reunir quase mil pessoas – entre voluntários, organizadores e visitantes, o festival é sempre agitado, diz uma das organizadoras, a tradutora e professora Yena Yang, que nasceu na Coreia e mora em Porto Alegre desde 2019.
— É bem importante para as pessoas saberem como é a Coreia de verdade. Porque as pessoas fazem muita confusão entre China, Japão e Coreia, e conhecem só o que mostram nos doramas. Aqui, podemos apresentar e celebrar a cultura coreana — destaca.
De Seoul a Porto Alegre
Yena garante que é possível conhecer um pedacinho da Coreia no evento. Os participantes aproveitaram diferentes oficinas – como de caligrafia coreana e hangul (alfabeto coreano), karaokê, pintura de leques e máscaras, entre outras atividades. Também foi possível tirar fotos usando o hanbok, vestimenta tradicional coreana.
Outro destaque foram os pratos típicos: cafés e chás especiais asiáticos, cachorro-quente coreano, kimchi, topokki, bulgogi e bibimbap foram algumas das opções oferecidas, quase tudo com muita pimenta, ingrediente clássico na culinária coreana. Os visitantes tiveram uma experiência real de visita à Coreia, já que tiveram que trocar os reais por wons no “câmbio” para poder adquirir os produtos na moeda sul-coreana.
Pessoas de diferentes idades entraram na brincadeira, sobretudo mulheres, muitas motivadas pelas filhas “dorameiras” e “k-popers”.
— É a nossa primeira vez no evento. Minha filha de 11 anos que é fã de k-pop e nos mostrou esse mundo, a gente não conhecia. Ela que ficou sabendo do evento, e logo compramos ingresso para vir. Achamos bem legal e diferente, é uma cultura nova que estamos conhecendo — diz a funcionária pública Mariele Machado.
Também é o caso da confeiteira Débora Tamura, que foi curtir o evento com a família.
— Minha filha adora assistir clipes da Blackpink, e outros grupos coreanos. Eu não conheço muito, mas estou conhecendo agora e comecei a gostar de BTS, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido. A gente veio mais por causa dela, mas adoramos — conta.
Para a aposentada Teresinha Silvestre, 71 anos, o evento foi uma oportunidade para conhecer um pouco mais do país asiático – há anos, ela faz aulas de coreano e sonha em conhecer um dia a Coreia do Sul.
— Sou apaixonada pela cultura coreana, adoro a comida. Como quase todo mundo, comecei com os doramas e acabei gostando. Já perdi as contas de quantos assisti. Aí, comecei a pesquisar sobre a cultura e estudar, para entender um pouco mais. Meu desejo é ir para a Coreia em 2028 — afirma.
O evento também atraiu moradores da região que ficaram curiosos com o movimento, como a advogada Diena Oliveira, 30 anos:
— Eu moro no Jardim Dona Leopoldina e meus parentes moram aqui da frente, no Rubem Berta. É minha primeira vez no evento, minha cunhada viu no Instagram e me convidou para vir. Acho importante esse tipo de evento, justamente para as pessoas não ficarem presas somente ao que vemos na TV, na mídia. Ter esse contato mais direto com uma cultura é muito legal.
Artistas mirins
No palco, o público aproveitou performances de canto e dança, com profissionais e adolescentes talentosas, incluindo covers de grupos de k-pop. Um dos destaques foi o Random Play Dance, em que os participantes dançaram trechos de hits coreanos escolhidos de forma aleatória.
O professor de dança Braçi Fernandes, 28 anos, da Dharma DT, foi ao evento para ver a performance das alunas:
— Minhas alunas são muito novas, e nesses eventos maiores é difícil conseguir vaga para se apresentar. Então, aqui tem essa oportunidade, e para quem é novo é importante ter esse espaço para se apresentar.