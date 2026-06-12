Estátua viva do Laçador vence edital e será responsável pelo Sítio do Laçador

Pablo Espindola posando em frente ao Laçador. Renan Mattos / Agencia RBS

— Estou muito faceiro. Agora, não saio mais das voltas do Laçador — celebra Pablo Espindola, intérprete da estátua viva da obra mais famosa do pelotense Antônio Caringi (1905-1981).

O artista está nesta alegria toda porque venceu o edital da prefeitura de Porto Alegre para adotar o Sítio do Laçador, espaço em que está a icônica escultura que dá nome ao lugar. Agora, ele e seu time — que conta com os produtores culturais Mauro Schneider e Vívian Casassola, companheira de Espindola — serão os responsáveis por cuidar do local, mas pretendem ir além.

Por meio da empresa V & V Casassola Comércio de Confecção LTDA, a ideia do trio é fomentar o turismo no local. O projeto vencedor do edital, intitulado Sítio do Laçador Vive, prevê apresentações culturais, com Espindola vestido de Laçador, trabalho de educação patrimonial e promoção de economia criativa.

Como contrapartida, o trio terá que manter a grama aparada, as pinturas adequadas, bem como zelar pela integridade da escultura.

O edital detalha que a adoção do local seja de quatro anos, podendo ser prorrogado por outros quatro. Nos próximos 12 meses, Espindola e sua equipe esperam que o Sítio do Laçador esteja em pleno funcionamento, com todas as melhorias previstas pelo projeto — inclusive, com banheiros, uma iluminação aprimorada e integração com marcas que promovem a cultura gaúcha.

— Vamos divulgar parques do Estado e, também, comercializar produtos que se relacionam com o nosso propósito, de enaltecer a cultura gaúcha. Teremos uma loja com os produtos oficiais do Caringi. Por ali, o visitante vai encontrar camisetas, canecas, cuias, tudo do Laçador. Teremos parceria também com a Sisper Store, que faz as miniaturas de prédios históricos de Porto Alegre. E várias outras empresas também já demonstraram interesse no nosso projeto — enfatiza Espindola.

Estas lembranças do local poderão ser encontradas em lojas ao estilo de containers — ou seja, que possam ser removidas facilmente ao fim da parceria — que serão instaladas no Sítio do Laçador. A ideia é que haja, também, espaços gastronômicos para que o público possa visitar o espaço e queira ficar por ali, desfrutando das opções do local.

O investimento inicial, estima Espindola, será de R$ 30 mil. Para manter o local com manutenções adequadas, o valor mensal deverá chegar a R$ 8 mil.

Pablo Espindola e seu grupo serão os responsáveis pelo Sítio do Laçador. Renan Mattos / Agencia RBS

O que diz a Secretaria de Parcerias

Artur Lorentz, secretário de Parcerias da Prefeitura de Porto Alegre, acredita que o projeto de Espindola e seu grupo será de grande benefício para o Laçador. Na visão do chefe da pasta, a escultura de Caringi, como o símbolo que é para o Estado, deveria ser mais visitada e a sua história mais conhecida pelos jovens. Por isso mesmo, comemora o trabalho de educação patrimonial previsto no projeto vencedor do edital.

— A nossa ideia era que alguém adotasse, ocupasse o espaço de maneira comercial e ajudasse a manter o Sítio do Laçador. Só que estes artistas, no meu ponto de vista, foram além, transcenderam o que a gente imaginava. Tivemos três concorrentes e eles venceram porque apresentaram uma proposta extremamente arrojada, que deve envolver, inclusive, outras secretarias nossas para colaborar. Eles pretendem revitalizar o espírito do Laçador, tanto é que o projeto se chama Sítio Laçador Vive — afirma o secretário.

Uma das principais expectativas de Lorentz é que os visitantes que chegam ao Estado pelo Aeroporto Salgado Filho e já se deslocam quase que imediatamente para a serra gaúcha decidam pernoitar em Porto Alegre e conhecer o Sítio do Laçador.

— Eles pretendem colocar o Armazém do Laçador, com parcerias de empresas que possam vender itens coloniais, erva-mate, produtos da agricultura familiar. Uma grande ideia. E ainda terá o Pablo como o Laçador vivo, levando escolas e entregando espetáculos para a população. Sim, estou muito entusiasmado — garante Lorentz.

Espindola complementa:

— A neta do escultor, a Antonella Caringi, está junto conosco no projeto. Juntos, estamos pensando em, futuramente, abrir um museu do Laçador no local. Queremos que tenha peças do Caringi, com ferramentas que ele usava na fabricação da escultura. Temos muitas ideias para esse projeto.