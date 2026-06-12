Porto Alegre

Mas que bah!
Notícia

Estátua viva do Laçador vence edital e será responsável pelo Sítio do Laçador

A ideia é que o local atraia turistas e seja um ponto de preservação da cultura gaúcha; haverá também comércio de produtos relacionados à escultura

Carlos Redel

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