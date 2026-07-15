Por que existe uma estátua do Laçador no Japão? Conheça história que liga Porto Alegre ao país asiático

Porto Alegre

Do outro lado do mundo
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Município gaúcho e Kanazawa são cidades-irmãs desde 1967. Amizade rendeu nome de rua e presente que está no Parcão

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Isadora Garcia

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