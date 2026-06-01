Esquecimento ou falta de atenção? Saiba quando os lapsos de memória são um sinal de alerta

Como seria acordar hoje sem nenhuma lembrança do que você fez ontem? Essa foi a provocação que guiou a primeira atividade da Brain Week. A “semana do cérebro”, que acontece pela primeira vez em Porto Alegre, teve início nesta segunda–feira (1º) e segue até domingo (7). A programação, que visa levar a ciência para mais perto das pessoas, é gratuita e descentralizada, com atividades em vários pontos da Capital.
Nesta manhã, o auditório do Hospital Moinhos de Vento recebeu o workshop “Como funciona minha memória?”, que trouxe reflexões sobre o funcionamento da mente como fio que que costura nossas histórias, afetos, autonomia e, em última análise, constitui quem nós somos.
Durante o evento de aproximadamente duas horas, o público realizou testes de processos cognitivos focados em:
- fluência semântica, listando o máximo de animais em um minuto
- atenção seletiva, com a repetição de números
- falsas memórias, com a indução ao erro
A prática foi conduzida pelo neurologista do Hospital Moinhos de Vento Wyllians Borelli, enquanto a segunda parte da atividade ficou à cargo da neuropsicóloga Joana Emilia Senguer do Centro da Memória Hospital Moinhos de Vento.
— A gente está fazendo uma atividade lúdica, divertida pra quem participa, ao mesmo tempo entendendo como são os processos e a diferença entre memória, atenção e linguagem. E o que é esperado para o envelhecimento e o que não é esperado para o envelhecimento — relata Borelli.
A palestra também buscou responder uma questão central quando o assunto é memória: quando o esquecimento deixa de ser ordinário e passa a merecer atenção especial. Para os médicos, alguns dos sintomas que justificam ligar o alerta são:
- Esquecer fatos recentes (o que comeu, quem viu ontem) e repetir as mesmas perguntas várias vezes
- Dificuldade em realizar tarefas habituais, como não saber mais usar o aplicativo do banco que já usava há anos
- Erros graves de planejamento, como ligar o fogo e não colocar a comida na panela
Em contrapartida, alguns esquecimentos do cotidiano fazem parte do processo de memorização humana e, quando isolados, não representam riscos. Conforme a neuropsicóloga Joana, fazem parte do esquecimento normal:
- Esquecer o nome de um filme ou de uma pessoa, mas conseguir se lembrar mais tarde ou saber onde buscar essa informação, como pesquisar no Google
- Ter um "branco" momentâneo para nomes de objetos, mas ainda saber para que servem
- Perder chaves ou celular dentro de casa geralmente não é um problema de memória, mas sim uma falha de atenção
- Sentir dificuldade ao aprender a mexer em novas tecnologias, como um celular recém adquirido
- Cometer falhas ocasionais em tarefas do dia a dia, como esquecer de colocar sal na comida enquanto cozinha, é considerado aceitável se for algo isolado e esporádico
Enquanto o esquecimento “normal” envolve detalhes que retornam à mente, o sinal de alerta aparece quando a pessoa esquece fatos recentes, repete as mesmas perguntas ou perde a capacidade de realizar tarefas que antes eram habituais.
Ainda segundo os médicos, para prevenir o declínio cognitivo e cuidar da saúde do cérebro é necessário visar o fortalecimento do cérebro, evitando a sobrecarga mental. Alguns exemplos são:
- Estimulação intelectual e aprendizado constante
- Estilo de vida e hábitos saudáveis
- Gerenciamento da carga mental
- Conexão social e diagnóstico precoce
Brain Week
A semana do cérebro integra o Brain Congress. Promovido pelo CCM Group, é o maior evento de neurociências da América Latina e está na sua 22ª edição. Neste ano, a expectativa é reunir mais de 7 mil profissionais de diferentes países ao longo do evento.
A Brain Week ocorre entre esta segunda-feira (1º) e domingo (7), em paralelo com o congresso técnico. As atividades são distribuídas em diferentes espaços da Capital, como o Instituto Caldeira, Teatro FIERGS, Auditório Araújo Vianna, Instituto Ling e Hospital Moinhos de Vento.
A programação completa pode ser conferida na página do evento.
Serviço
- O que: Brain Week
- Quando: de segunda-feira (1º) a domingo (7)
- Onde: escolas, hospitais, entidades empresariais e culturais de Porto Alegre
- Inscrições: pelo site do evento