Esquecimento ou falta de atenção? Saiba quando os lapsos de memória são um sinal de alerta

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Programação segue até o próximo domingo (7). Leonardo Lenski / Hospital Moinhos de Vento / Divulgação

Como seria acordar hoje sem nenhuma lembrança do que você fez ontem? Essa foi a provocação que guiou a primeira atividade da Brain Week. A “semana do cérebro”, que acontece pela primeira vez em Porto Alegre, teve início nesta segunda–feira (1º) e segue até domingo (7). A programação, que visa levar a ciência para mais perto das pessoas, é gratuita e descentralizada, com atividades em vários pontos da Capital.

Nesta manhã, o auditório do Hospital Moinhos de Vento recebeu o workshop “Como funciona minha memória?”, que trouxe reflexões sobre o funcionamento da mente como fio que que costura nossas histórias, afetos, autonomia e, em última análise, constitui quem nós somos.

Durante o evento de aproximadamente duas horas, o público realizou testes de processos cognitivos focados em:

fluência semântica , listando o máximo de animais em um minuto

, listando o máximo de animais em um minuto atenção seletiva , com a repetição de números

, com a repetição de números falsas memórias, com a indução ao erro

A prática foi conduzida pelo neurologista do Hospital Moinhos de Vento Wyllians Borelli, enquanto a segunda parte da atividade ficou à cargo da neuropsicóloga Joana Emilia Senguer do Centro da Memória Hospital Moinhos de Vento.

— A gente está fazendo uma atividade lúdica, divertida pra quem participa, ao mesmo tempo entendendo como são os processos e a diferença entre memória, atenção e linguagem. E o que é esperado para o envelhecimento e o que não é esperado para o envelhecimento — relata Borelli.

A palestra também buscou responder uma questão central quando o assunto é memória: quando o esquecimento deixa de ser ordinário e passa a merecer atenção especial. Para os médicos, alguns dos sintomas que justificam ligar o alerta são:

Esquecer fatos recentes (o que comeu, quem viu ontem) e repetir as mesmas perguntas várias vezes

(o que comeu, quem viu ontem) e repetir as mesmas perguntas várias vezes Dificuldade em realizar tarefas habituais , como não saber mais usar o aplicativo do banco que já usava há anos

, como não saber mais usar o aplicativo do banco que já usava há anos Erros graves de planejamento, como ligar o fogo e não colocar a comida na panela

Em contrapartida, alguns esquecimentos do cotidiano fazem parte do processo de memorização humana e, quando isolados, não representam riscos. Conforme a neuropsicóloga Joana, fazem parte do esquecimento normal:

Esquecer o nome de um filme ou de uma pessoa , mas conseguir se lembrar mais tarde ou saber onde buscar essa informação, como pesquisar no Google

, mas conseguir se lembrar mais tarde ou saber onde buscar essa informação, como pesquisar no Google Ter um "branco" momentâneo para nomes de objetos, mas ainda saber para que servem

para nomes de objetos, mas ainda saber para que servem Perder chaves ou celular dentro de casa geralmente não é um problema de memória, mas sim uma falha de atenção

geralmente não é um problema de memória, mas sim uma falha de atenção Sentir dificuldade ao aprender a mexer em novas tecnologias, como um celular recém adquirido

a mexer em novas tecnologias, como um celular recém adquirido Cometer falhas ocasionais em tarefas do dia a dia, como esquecer de colocar sal na comida enquanto cozinha, é considerado aceitável se for algo isolado e esporádico

Enquanto o esquecimento “normal” envolve detalhes que retornam à mente, o sinal de alerta aparece quando a pessoa esquece fatos recentes, repete as mesmas perguntas ou perde a capacidade de realizar tarefas que antes eram habituais.

Ainda segundo os médicos, para prevenir o declínio cognitivo e cuidar da saúde do cérebro é necessário visar o fortalecimento do cérebro, evitando a sobrecarga mental. Alguns exemplos são:

Estimulação intelectual e aprendizado constante

Estilo de vida e hábitos saudáveis

Gerenciamento da carga mental

Conexão social e diagnóstico precoce

Brain Week

A semana do cérebro integra o Brain Congress. Promovido pelo CCM Group, é o maior evento de neurociências da América Latina e está na sua 22ª edição. Neste ano, a expectativa é reunir mais de 7 mil profissionais de diferentes países ao longo do evento.

A Brain Week ocorre entre esta segunda-feira (1º) e domingo (7), em paralelo com o congresso técnico. As atividades são distribuídas em diferentes espaços da Capital, como o Instituto Caldeira, Teatro FIERGS, Auditório Araújo Vianna, Instituto Ling e Hospital Moinhos de Vento.

A programação completa pode ser conferida na página do evento.

Serviço

O que: Brain Week

Brain Week Quando: de segunda-feira (1º) a domingo (7)

de segunda-feira (1º) a domingo (7) Onde: escolas, hospitais, entidades empresariais e culturais de Porto Alegre

escolas, hospitais, entidades empresariais e culturais de Porto Alegre Inscrições: pelo site do evento