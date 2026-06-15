Em oito meses, totens de atendimento virtual em paradas de ônibus registram mais de 2,6 mil chamadas em Porto Alegre

Botão pode ser acionado das 20h às 5h para iniciar uma chamada de vídeo em tempo real. Isabela Daudt / Agência RBS

Desde que o primeiro totem do projeto Abrigo Amigo passou a operar em Porto Alegre, em 22 de outubro de 2025, até a última quarta-feira (10), foram atendidas 2.616 solicitações de companhia virtual para pessoas que aguardam o transporte coletivo durante a noite. A iniciativa possui 50 unidades em funcionamento, espalhadas em diversas regiões da Capital.

O objetivo do projeto é transformar pontos de ônibus em espaços acolhedores e seguros. O botão pode ser acionado das 20h às 5h para iniciar uma chamada de vídeo em tempo real com a central de monitoramento.

No período analisado, 15 ocorrências precisaram ser encaminhadas para serviços especializados. Destas, nove foram transferidas para o acolhimento social, três para atendimento médico e outras três precisaram de apoio policial.

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O horário de maior demanda do serviço é entre 20h e 0h, com maior utilização nos finais de semana. Os bairros que lideram em número de chamadas são o Centro Histórico, Praia de Belas e Santana.

Não é necessário se identificar para realizar a chamada. O atendimento é feito por profissionais mulheres, capacitadas com apoio de assistentes sociais e especialistas em violência contra a mulher. As paradas participantes do projeto também contam com recursos de acessibilidade.

Porto Alegre ainda conta com outros equipamentos com funcionamento semelhante, que são os totens da Guarda Municipal, que operam 24 horas por dia.

Como funciona

O sistema de chamadas de vídeo nas paradas de ônibus funciona das 20h às 5h .

sistema de chamadas de vídeo nas paradas de ônibus funciona . Para ativá-lo, é necessário clicar em um botão ao lado da tela digital.

ao lado da tela digital. Na sequência, de forma automática, é iniciada uma chamada de vídeo .

. Do outro lado da tela, aparece uma das cerca de 30 atendentes treinadas para manter contato por vídeo, oferecer suporte ou apenas acompanhar a pessoa durante a espera pelo ônibus.

treinadas para manter contato por vídeo, oferecer suporte ou apenas acompanhar a pessoa durante a espera pelo ônibus. Além da tela, o equipamento tem câmeras, microfones e alto-falantes.

O botão fica a 1m20cm de altura, pensado para ser acessível também a cadeirantes e crianças.

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