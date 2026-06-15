Porto Alegre

Segurança à noite
Notícia

Em oito meses, totens de atendimento virtual em paradas de ônibus registram mais de 2,6 mil chamadas em Porto Alegre

No período analisado, 15 ocorrências precisaram ser encaminhadas para serviços especializados. Os bairros que lideram em número de solicitações são o Centro Histórico, Praia de Belas e Santana

Rádio Gaúcha

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