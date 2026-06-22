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Em busca de peças autorais e técnicas inéditas, prefeitura abre seleção para o Brique da Redenção

Inscrições para participar do edital vão até 10 de julho, e seleção ocorre no dia 16

Mathias Boni

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