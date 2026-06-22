Em busca de peças autorais e técnicas inéditas, prefeitura abre seleção para o Brique da Redenção

Brique da Redenção, "feirinha" mais tradicional da Capital, vai ganhar 20 novos expositores em breve André Ávila / Agencia RBS

O Brique da Redenção, feira de artesanato mais tradicional da Capital, está com inscrições abertas para novos expositores. A seleção é realizada pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos.

São 20 novas vagas oferecidas. A seleção será voltada a artesãos que produzem peças autorais, com origem e procedência artesanal. Se houver mais artesãos aprovados conforme os critérios da prefeitura, eles irão compor uma lista de suplentes que valerá até a publicação de um próximo edital.

Cada candidato poderá se inscrever com uma matéria-prima e uma técnica, permitindo que a avaliação considere a autenticidade, a criatividade e o domínio do trabalho apresentado. Conforme destaca a prefeitura, além da criatividade e da elaboração técnica, o edital de seleção valorizará o ineditismo das peças apresentadas.

— O Brique da Redenção é um patrimônio vivo de Porto Alegre e uma das nossas missões é buscar formas de renová-lo. Por isso, o edital valoriza o ineditismo, buscando técnicas e matérias-primas que ainda não existem ou aparecem em menor quantidade na feira — afirma a secretária Susana Kakuta.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário on-line, até 10 de julho. O edital completo está publicado no Diário Oficial de Porto Alegre.

Queremos ampliar a diversidade do artesanato oferecido ao público, abrir espaço para novos talentos e fortalecer o Brique como vitrine da economia criativa, do trabalho autoral e da identidade cultural da cidade SUSANA KAKUTA Secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos

Segundo a secretaria, excepcionalmente, quem não conseguir acessar o formulário on-line poderá realizar a inscrição presencialmente também até o dia 10 de julho. O atendimento ocorre das 14h às 16h, na Unidade de Fomento, no Largo Visconde do Cairú, 17, 1º andar, no Centro Histórico.

Para participar, os interessados devem apresentar:

Documento de identidade com foto;

Carteira de Artesão da FGTAS atualizada, protocolo emitido pela Casa do Artesão com número de registro ou Carteira Nacional do Artesão;

Comprovante de residência em nome do candidato ou declaração.