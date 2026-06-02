Porto Alegre

Operação complexa
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"É como colocar um fusca na frente de um trem": veja como um navio de grande porte atraca em Porto Alegre

Zero Hora acompanhou a chegada de uma embarcação com bandeira de Hong Kong que trouxe cevada ao Cais Navegantes e foi auxiliada por três rebocadores

André Malinoski

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