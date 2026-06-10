Porto Alegre

Questionado na Justiça
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"É colocar em uma bacia pouquíssimos pingos d'água": dique no entorno do Salgado Filho não afetará municípios vizinhos, garante Dmae

Estudo encomendado pela prefeitura de Porto Alegre aponta que obra provocaria elevação máxima de sete milímetros na Bacia do Rio Gravataí

Gabriela Plentz

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