Porto Alegre

Vai, Brasil!
Notícia

Da comunidade de Raphinha ao Harmonia: como Porto Alegre viu a estreia da Seleção na Copa do Mundo

Mesmo com um clima mais friozinho, os torcedores saíram de suas casas para confraternizar e enviar boas energias para os jogadores brasileiros

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS