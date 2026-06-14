Da comunidade de Raphinha ao Harmonia: como Porto Alegre viu a estreia da Seleção na Copa do Mundo

A Seleção estreou na Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti ficou no empate com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Mesmo sem a vitória, a estreia mobilizou torcedores em Porto Alegre. Pelas ruas da Capital, não faltaram bandeiras e camisetas verde e amarelas, com televisores ligados por todos os cantos — de bares a borracharias.

No Bom Fim e na Cidade Baixa, jovens, como de costume, estavam confortáveis em pé na frente dos bares, tomando cerveja ou vinho e torcendo pelos representantes do Brasil no mundial — um deles é filho de Porto Alegre: o atacante Raphinha .

Cria na Restinga, o camisa 11 da Seleção e do Barcelona não esqueceu de suas origens. E, por isso mesmo, fez questão de, ao lado da esposa, Natalia Belloli, montar "fan fests" em dois pontos da Capital — uma no bairro do atacante e outra na região da influenciadora, a Vila Maria da Conceição.

Na Restinga, uma estrutura foi instalada na Praça Edemilson Claudinei Pereira da Silva, o famoso "campo de trás do Super Kan". Debaixo de uma tenda, um telão, lugares para se sentar, banners de Raphinha e lanche para quem quisesse — crepes, pipoca e refrigerante. Mais de cem pessoas se reuniram em clima de festa e vibraram quando o conterrâneo entrou em campo.

— A gente torce pela Seleção, é claro, mas, principalmente, para que o Raphinha se saia muito bem nesta Copa — disse Edson Ferreira, 59 anos, morador da Restinga e que garante que já treinou o hoje atacante da Seleção na base do varzeano Monte Castelo. — Ele sempre chamou muita atenção, fominha de bola.

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Mesmo com o campo de areião molhado e os 14ºC, a criançada brincava jogando bola — e os pais olhando com esperança: será que sai um novo Raphinha dali? O lugar tem aura, não dá para negar. Alguns dos pequenos que corriam pela praça eram os filhos de Michele Barbosa, 30.

— Torcemos muito para o Raphinha. Afinal, ele saiu da Restinga, mas a Restinga nunca saiu dele. E está sempre fazendo coisas pela comunidade. No Natal, ele esteve aqui e deu uma mochila na mão do meu filho, o Breno, que é especial e tem hiperfoco em futebol. Tiraram fotos juntos. Ele é um jogador maravilhoso — conta Michele, que trabalha como barista.

Amizade e pertencimento

O eletricista Kevin Padilha da Rosa, 30 anos, vestia uma camisa verde e amarela com o número 11 e o nome Raphinha nas costas. Ele via o jogador do Barcelona brilhando na Copa do Mundo pelo telão e relembrava de quando o atleta andava por aquelas ruas da comunidade.

— Ele é meu amigo. E montou para a gente esta estrutura que está linda. Ele ama isso aqui. Me dá bastante orgulho de vestir uma camisa com o nome dele, ainda mais sabendo que ele conseguiu se libertar desta realidade, o que é muito difícil, e conquistar o mundo — diz Kevin.

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Quem é braço direito de Raphinha e Natalia na organização destes eventos, chamados de Copa RNB, é Alexsandra Padilha, 31. Ela, que estava cuidando de cada detalhe deste primeiro evento na Restinga, afirma que a ideia do atacante brasileiro é resgatar a sensação de pertencimento com a Seleção, tão presente em outras conquistas.

— Este sentimento de patriotismo na Copa do Mundo precisa voltar. O Raphinha entendeu isso. Por isso, ele fez questão de juntar a comunidade para torcer. Precisamos que os brasileiros voltem a sentir orgulho da Seleção — explica Alexsandra.

Em harmonia

No Parque Mauricio Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, ocorreu o evento Arena nº 1. Por ali, os organizadores estimam que mais de 10 mil pessoas estiveram presentes durante a tarde e a noite deste sábado. O objetivo principal, é claro, era torcer pela Seleção, mas o local, com telões e um palco montado, ainda ofereceu shows musicais para os participantes.

As amigas e estudantes, Aislym Toledo, 24, e Júlia Maciel, 22, estavam meio encarangadas, mas não menos animadas e muito menos arrependidas de terem escolhido ver o jogo fora de casa. Vibravam com cada lance de ataque da Seleção e gritavam contra Marrocos a cada sufoco. As defesas de Alisson eram como gols a favor.

— A Copa oferece essa oportunidade de ter mais coletividade entre as pessoas. Em casa, não tem essa mesma energia, essa mesma atmosfera. Inter e Grêmio carregam essa coisa de torcida, mas é separado. Só com a Seleção tem essa coletividade, essa vontade de abraçar um desconhecido na hora do gol — brinca Aislym.

A parceira de torcida completou, enaltecendo a importância da existência de espaços para se viver a Copa do Mundo em Porto Alegre:

— Acho muito legal ter este tipo de festa, sem a cobrança de ingressos. Isso motiva as pessoas a saírem de casa.

Mesmo com o empate, o engenheiro físico Marcelo Pinheiro de Menezes, 33, puxou de sua sacola plástica uma vuvuzela e fez questão de soprar bem alto no meio do parque. Era a prova de que, pelo menos da parte dele, a torcida não vai diminuir por conta deste resultado inicial.