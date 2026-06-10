Coreto em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, é derrubado; veja vídeo

O coreto que havia na Praça Piratini, em frente ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos, no bairro Farroupilha, em Porto Alegre, foi derrubado na manhã desta quarta-feira (10). A estrutura apresentava problemas estruturais e risco à segurança da população.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos explicou em nota que o coreto não integra o patrimônio cultural protegido da Capital e que a demolição foi solicitada pelo programa Mais Comunidade, ligado ao Orçamento Participativo. A estrutura não será substituída.

A praça em frente ao tradicional colégio, conhecido como Julinho, abriga algumas quadras esportivas e também um monumento em homenagem a Bento Gonçalves, herói da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Construído em 1987, como contrapartida pela instalação do shopping João Pessoa, o coreto havia sido inaugurado por Alceu Collares (1927-2024), prefeito de Porto Alegre entre 1986 e 1989.

O que diz a prefeitura de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) iniciou, nesta quarta-feira, 10, a desmontagem do coreto localizado na Praça Piratini, no bairro Farroupilha. A medida atende à recomendação de laudo técnico que identificou problemas estruturais na cobertura e na edificação, representando risco à segurança dos frequentadores do espaço.

A estrutura não possui tombamento nem integra o patrimônio cultural protegido do município, tendo sido construída em 1987 como contrapartida pela implementação do então Centro Comercial João Pessoa.

A intervenção foi solicitada durante o programa Mais Comunidade, realizado em 23 de maio na Região Centro do Orçamento Participativo (OP). A iniciativa reúne demandas da população relacionadas à zeladoria urbana, segurança e regularização fundiária, encaminhando as providências necessárias aos órgãos competentes.