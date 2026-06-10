Porto Alegre

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Coreto em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, é derrubado; veja vídeo

Estrutura apresentava problemas estruturais e risco à segurança da população

Leandro Rodrigues

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