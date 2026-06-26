Porto Alegre

Novidade na Capital
Notícia

Novo espaço inspirado em Nova York abre em frente ao Beira-Rio com gastronomia, lojas e lazer; veja como será

Empreendimento deverá reunir, inicialmente, 16 operações distintas

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS