Novo espaço inspirado em Nova York abre em frente ao Beira-Rio com gastronomia, lojas e lazer; veja como será

Um novo empreendimento comercial está em vias de abrir as portas na Avenida Padre Cacique, no bairro Menino Deus, bem em frente ao Estádio Beira-Rio. Chamado The Front, o complexo, que funcionará como um "mall de experiências urbanas", com lojas em contêineres e áreas cobertas por teto retrátil, reunirá pelo menos 16 operações, somando opções de serviços, gastronomia, saúde e lazer.

O empreendimento se espalha por um terreno de aproximadamente 4 mil metros quadrados, com 75 vagas de estacionamento. Com proposta inspirada em projetos estabelecidos em grandes centros urbanos internacionais, o espaço está sendo projetado para ser um novo destino de convivência e entretenimento na Capital.

Duas operações já estão funcionando no local: uma hamburgueria e um mercado de carnes. Em uma segunda fase do projeto, os administradores planejam reunir até 30 operações no espaço.

A previsão é que a inauguração ocorra daqui a aproximadamente três semanas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com investimento inicial de R$ 3 milhões, as preparações no terreno para instalação do empreendimento começaram há cerca de sete meses. A previsão é que a inauguração ocorra daqui a aproximadamente três semanas, na segunda metade de julho. No evento inaugural, cerca de cinco operações já deverão estar em funcionamento.

— O projeto foi inspirado em food malls de Nova York e de outras grandes metrópoles, concebido para ser um espaço que reúne experiências diversas, não só de alimentação, combinando diferentes formas de consumo, entretenimento e convivência. Acreditamos muito no potencial da região e também queremos contribuir para o seu desenvolvimento e consolidação como um novo destino urbano da cidade — destaca Lucas Webster, empresário porto-alegrense e um dos três sócios do empreendimento.

A ideia dos administradores é atrair para o mix ainda outras opções gastronômicas, um bar, mercado inteligente, um café, e serviços como academia e barbearia. Além das operações que já estão em funcionamento, há outras em fase de instalação ou em finalização contratual, e ainda espaços para novos interessados.

— Funciona como um "mall" mesmo: a gente prepara toda a estrutura, faz as ligações e conexões necessárias, proporciona serviços regulares de limpeza e segurança, e entrega para o lojista o contêiner para ele montar a sua operação, com suas especificidades, como seria em uma operação dentro de um empreendimento tradicional — acrescenta Lucas Webster.

Funcionamento será diário

Para quem conhece mais a região, o projeto está sendo instalado no terreno onde ficava o antigo bar Beco do Saci, na altura do número 888 da Avenida Padre Cacique. Apesar de se localizar bem em frente ao estádio colorado, o The Front terá operação diária, entre 10h e 22h, e não apenas quando houver jogos.

Nos dias com partidas no estádio, o local terá programação especial antes e depois dos jogos, com um bar temático, espaços de aluguel de parrilhas e exibição do jogo em um telão, buscando ampliar a experiência dos torcedores e visitantes.

— Mesmo nos dias de shows e jogos, com mais movimento, queremos que o público sinta o espaço como uma extensão da sua casa, se sinta confortável e saiba que vai encontrar um ambiente acolhedor, seguro e preparado para receber diferentes públicos — diz o empresário.

Durante o show do cantor Luan Santana no Beira-Rio, em junho, os sócios fizeram uma primeira operação teste no local. Ao longo de toda a noite, circularam cerca de 2 mil pessoas pelo espaço, calculam os administradores, antecipando o potencial de movimentação do empreendimento.