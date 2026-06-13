Companhia aérea internacional anuncia ampliação de voos em Porto Alegre em julho

Copa Airlines completa 15 anos de operações em Porto Alegre em junho. Copa Airlines / Divulgação

A Copa Airlines, uma das companhias aéreas internacionais que têm conexões no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, irá reforçar suas rotas na Capital durante o próximo mês. Segundo a empresa, o incremento da operação se deve ao período de férias escolares e à Copa do Mundo.

Atualmente, a empresa opera sete voos semanais diretos entre Porto Alegre e a Cidade do Panamá, um dos maiores hubs internacionais das Américas e onde a Copa Airlines tem sede. Em julho, a companhia aumentará para nove os voos semanais entre as capitais gaúcha e panamenha, nos dois sentidos.

A Copa já opera um voo diário entre Porto Alegre e a Cidade do Panamá, e outro no sentido inverso.

O que sai da capital gaúcha parte à 1h15min, chegando lá às 6h41min.

Da capital panamenha, o voo diário sai às 15h17min, e chega no Salgado Filho às 0h15min.

Entre 10 e 31 de julho, serão acrescidos dois voos em cada um dos sentidos.

De Porto Alegre, os novos voos serão terça-feira e sábado, saindo às 7h55min e chegando às 13h21min.

Da Cidade do Panamá, os voos acrescidos sairão segunda e sexta-feira, às 21h57min, chegando na capital gaúcha às 6h55min.

— Em julho, quando teremos as partidas finais da competição de futebol e as férias escolares, contaremos com uma frequência de nove voos semanais partindo de Porto Alegre. É um avanço de quase 30% na oferta de voos — explica Monica Afonso, country manager da Copa Airlines no Brasil.

Nos quatro primeiros meses deste ano, a Copa Airlines transportou cerca de 28 mil passageiros entre Porto Alegre e a Cidade do Panamá. O movimento foi 19% superior ao registrado no mesmo período em 2025. Segundo a companhia, a média de ocupação das aeronaves durante este primeiro quadrimestre de 2026 foi de 92,8%.

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Companhia completa 15 anos de conexão com Porto Alegre

Na próxima terça-feira (16), a Copa Airlines completará 15 anos de operações em Porto Alegre. Neste período, a companhia só deixou de voar ao Aeroporto Salgado Filho durante a pandemia de covid-19 e também durante as enchentes de 2024 — a companhia, inclusive, operou o primeiro voo internacional a pousar no aeroporto de Porto Alegre após sua reabertura.

— São 15 anos de história da Copa Airlines servindo ao público gaúcho, com dedicação, atenção e profissionalismo. Com a nossa conectividade, os passageiros têm voos diretos de Porto Alegre que os ligam a mais de 80 destinos nas Américas, proporcionando uma economia em tempo de viagem e, com isso, oferecendo maior disponibilidade para o viajante aproveitar o destino — acrescenta Monica Afonso.