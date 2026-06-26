Começam obras emergenciais contra cheias na zona norte de Porto Alegre

Início da obra contou com vistoria nesta manhã. Guilherme Milman / Agência RBS

A construção de um dique emergencial entre os bairros Sarandi e Anchieta, na zona norte da Capital, teve início nesta sexta-feira (26). A obra, que tem como principal objetivo proteger a região e o Aeroporto Internacional Salgado Filho contra enchentes, foi marcada por vistoria com a presença do prefeito Sebastião Melo. O investimento total é de R$ 24 milhões.

Com duração prevista de dois meses, os trabalhos devem ser concluídos até o final de agosto. A agilidade no processo é justificada pela previsão de chuvas intensas para o segundo semestre, com destaque para o mês de novembro.

Como será a obra

A estrutura terá cem metros de comprimento e será erguida nos fundos da freeway, na área conhecida como pôlderes 7 e 8, situada entre o Arroio Passo das Pedras e o Rio Gravataí.

A empresa responsável pela execução é a Eurosinos, selecionada na última segunda-feira (22). Além do dique, o projeto prevê a instalação de bombas que farão o escoamento da água acumulada diretamente para o Rio Gravataí.

Pôlderes 7 e 8