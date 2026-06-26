Porto Alegre

Investimento de R$ 24 milhões
Notícia

Começam obras emergenciais contra cheias na zona norte de Porto Alegre

Construção de dique busca proteger o aeroporto e bairros vizinhos antes do período com previsão de chuvas intensas

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS