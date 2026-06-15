Com oferta de R$ 24 milhões, Eurosinos apresenta melhor proposta para obra contra cheias na zona norte de Porto Alegre

Com uma proposta de R$ 24,2 milhões, o consórcio Eurosinos apresentou a melhor oferta entre as seis empresas interessadas na execução das obras imediatas de proteção contra enchentes entre os bairros Anchieta e Sarandi, contemplando o Aeroporto Salgado Filho, na zona norte de Porto Alegre. Os envelopes com os valores apresentados pelas concorrentes foram abertos na manhã desta segunda-feira (15), na sede administrativa do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), no bairro Moinhos de Vento.
O investimento estimado pela prefeitura para esta parte da obra era de R$ 27 milhões. A maior oferta foi de R$ 27,6 milhões. O menor preço apresentado representa deságio de 12,3% em relação ao valor de referência.
— A gente está ainda adjudicando e homologando o valor vencedor, mas pelo que se mostra, é um bom desconto, razoável, não inexequível — afirmou o diretor do Dmae, Vicente Perrone.
Segundo ele, a expectativa é de que as obras tenham início antes mesmo do final do mês.
Na semana passada, o Comitê Gestor do Plano Rio Grande, coordenado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, aprovou o financiamento integral da obra, com cerca de R$ 48 milhões de orçamento. O restante do valor diz respeito a outra licitação para adquirir bombas, que deverá ocorrer em breve, conforme o Dmae.
A etapa seguinte da fase de definição dos valores ocorrida nesta segunda-feira é a habilitação administrativa e técnica do melhor colocado. As validações serão realizadas pelo corpo técnico do Dmae nos próximos dias. Concluída esta fase, será possível decretar a vencedora da disputa para a obra.
O serviço precisará ser executado em um prazo de dois meses. Segundo Perrone, a ideia é iniciar antes de julho, se os trâmites ocorrerem dentro do esperado.
A obra emergencial prevê a construção de um novo dique, com cem metros de comprimento, na região da freeway, entre o arroio Passo das Pedras e o rio Gravataí. A região é chamada de pôlderes 7 e 8.
Também serão instaladas bombas submersíveis na área, que jogarão a água acumulada para fora do dique, em direção ao Rio Gravataí. Essa intervenção será a primeira etapa do projeto definitivo, que ainda deverá demorar alguns anos para ser executado.
Como serão as obras
Pôlderes 7 e 8
As obras, anunciadas em coletiva de imprensa no fim de abril, garantirão proteção à área conhecida como regiões, ou pôlderes, 7 e 8, incluindo o entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho.
O termo pôlder tem origem técnica e é utilizado para designar áreas protegidas por diques e sistemas artificiais de drenagem.
As intervenções consistem na construção de um dique de cem metros entre o Arroio Passo das Pedras e o Rio Gravataí, além da instalação de um sistema móvel de fechamento das galerias que ligam o Arroio Areia ao manancial.
Conforme estudo elaborado pelo Dmae em parceria com consultores especializados, a obra não terá impacto relevante nos municípios vizinhos, com potencial de elevar em apenas 0,7 centímetro o nível das águas nas demais cidades da bacia.
Na prática, a iniciativa antecipa a primeira etapa do projeto de proteção da bacia do Rio Gravataí, liderado pelo Governo do Estado. A prefeitura estuda alternativas para a área desde 2025, com o objetivo de acelerar medidas capazes de ampliar a proteção da Capital em caso de novas cheias.