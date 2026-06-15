Porto Alegre

Proteção contra enchente
Notícia

Com oferta de R$ 24 milhões, Eurosinos apresenta melhor proposta para obra contra cheias na zona norte de Porto Alegre

Investimento estimado pela prefeitura era de R$ 27 milhões

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS