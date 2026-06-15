Com oferta de R$ 24 milhões, Eurosinos apresenta melhor proposta para obra contra cheias na zona norte de Porto Alegre

Serviço precisará ser executado em até dois meses para ser concluído antes da chegada do El Niño. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Com uma proposta de R$ 24,2 milhões, o consórcio Eurosinos apresentou a melhor oferta entre as seis empresas interessadas na execução das obras imediatas de proteção contra enchentes entre os bairros Anchieta e Sarandi, contemplando o Aeroporto Salgado Filho, na zona norte de Porto Alegre. Os envelopes com os valores apresentados pelas concorrentes foram abertos na manhã desta segunda-feira (15), na sede administrativa do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), no bairro Moinhos de Vento.

O investimento estimado pela prefeitura para esta parte da obra era de R$ 27 milhões. A maior oferta foi de R$ 27,6 milhões. O menor preço apresentado representa deságio de 12,3% em relação ao valor de referência.

— A gente está ainda adjudicando e homologando o valor vencedor, mas pelo que se mostra, é um bom desconto, razoável, não inexequível — afirmou o diretor do Dmae, Vicente Perrone.

Segundo ele, a expectativa é de que as obras tenham início antes mesmo do final do mês.

Na semana passada, o Comitê Gestor do Plano Rio Grande, coordenado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, aprovou o financiamento integral da obra, com cerca de R$ 48 milhões de orçamento. O restante do valor diz respeito a outra licitação para adquirir bombas, que deverá ocorrer em breve, conforme o Dmae.

A etapa seguinte da fase de definição dos valores ocorrida nesta segunda-feira é a habilitação administrativa e técnica do melhor colocado. As validações serão realizadas pelo corpo técnico do Dmae nos próximos dias. Concluída esta fase, será possível decretar a vencedora da disputa para a obra.

O serviço precisará ser executado em um prazo de dois meses. Segundo Perrone, a ideia é iniciar antes de julho, se os trâmites ocorrerem dentro do esperado.

A obra emergencial prevê a construção de um novo dique, com cem metros de comprimento, na região da freeway, entre o arroio Passo das Pedras e o rio Gravataí. A região é chamada de pôlderes 7 e 8.

Também serão instaladas bombas submersíveis na área, que jogarão a água acumulada para fora do dique, em direção ao Rio Gravataí. Essa intervenção será a primeira etapa do projeto definitivo, que ainda deverá demorar alguns anos para ser executado.

Como serão as obras

Pôlderes 7 e 8

As obras, anunciadas em coletiva de imprensa no fim de abril, garantirão proteção à área conhecida como regiões, ou pôlderes, 7 e 8, incluindo o entorno do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

O termo pôlder tem origem técnica e é utilizado para designar áreas protegidas por diques e sistemas artificiais de drenagem.

As intervenções consistem na construção de um dique de cem metros entre o Arroio Passo das Pedras e o Rio Gravataí, além da instalação de um sistema móvel de fechamento das galerias que ligam o Arroio Areia ao manancial.

Conforme estudo elaborado pelo Dmae em parceria com consultores especializados, a obra não terá impacto relevante nos municípios vizinhos, com potencial de elevar em apenas 0,7 centímetro o nível das águas nas demais cidades da bacia.