Com elfos, vikings e bruxas, festival medieval toma conta do Parque Harmonia; veja vídeo

Centenas de pessoas passaram pelo Parque Harmonia neste domingo (21), em Porto Alegre, durante a quarta edição do maior festival medieval do Sul do Brasil. O evento reuniu famílias, grupos de amigos e entusiastas da cultura medieval em um dia inteiro de programação voltada à fantasia, à história e ao entretenimento, transformando o espaço em um cenário inspirado no universo de O Senhor dos Anéis.

Entre o público, era comum ver visitantes fantasiados de elfos, guerreiros vikings e bruxas, reforçando o clima lúdico do festival.

Ao longo do dia, os visitantes circularam por uma feira com 51 expositores que ofereceram produtos como hidromel, artesanato temático, cutelaria, artes místicas e vestimentas de época.

Um dos destaques foi a presença de marcas especializadas em trajes e acessórios medievais, que atraíram grande procura de quem buscava compor figurinos baseados em personagens fantásticos e figuras históricas, contribuindo para a imersão visual do evento.