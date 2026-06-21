Porto Alegre

Mundo da fantasia
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Com elfos, vikings e bruxas, festival medieval toma conta do Parque Harmonia; veja vídeo

Evento atraiu centenas de visitantes neste domingo com música ao vivo, feira de expositores e atrações artísticas

Rafaela Knevitz

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