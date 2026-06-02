Casal fecha restaurante na Zona Sul para investir R$ 3 milhões em novo complexo gastronômico em Porto Alegre

O bairro Auxiliadora, na zona norte de Porto Alegre, está prestes a receber um novo complexo gastronômico. Trata-se do Espaço Eminente, que ocupará o número 1.363 da Rua 24 de Outubro, uma das mais movimentadas da região. A inauguração está marcada para o dia 8 de junho.
O complexo reunirá seis operações distintas no mesmo local. O empreendimento terá restaurantes, uma cafeteria e também um espaço específico para eventos privados.
— Estamos com uma grande expectativa, temos trabalhado todos os dias até tarde da noite para deixar tudo pronto para receber o público da melhor forma possível — afirma Laura Oliveira, 44 anos, sócia da operação.
Negócio em família
Laura está à frente do empreendimento junto do marido, Rodrigo Oliveira, 44. O casal administrava até dezembro de 2025 o restaurante Entrecot & Cia, que ficava na Avenida Cavalhada, na zona sul da Capital, mas decidiu encerrar esta operação para apostar no novo complexo gastronômico.
— Fizemos uma pesquisa e vimos que uma parcela significativa dos nossos clientes ou morava, ou mesmo tinha o hábito de frequentar mais restaurantes nesta região. Então, resolvemos investir aqui neste novo empreendimento. Esta é uma região que a gente mesmo frequenta, que tem crescido bastante nos últimos anos, e viemos agregar mais uma opção para o público — destaca Laura.
Ao todo, foram investidos cerca de R$ 3 milhões no complexo.
Seis operações
As seis operações serão distintas e independentes, apesar de Laura e Rodrigo serem sócios proprietários de todas:
- Lounge 24, mais voltado a petiscos e drinks
- Safra 1363, restaurante que terá uma parrilla e servirá carnes, massas, risotos e vinhos
- Escritório Café, uma cafeteria que abrirá pela manhã e pela tarde
- Pulse Sushi, restaurante dedicado à culinária japonesa
- Garden Glass, local específico destinado à locação para realização de eventos privados
- Espaço Eminente, própria operação do empreendimento, que também servirá almoços executivos, de segunda a sexta-feira, e outras opções de almoço no sábado e no domingo
O complexo será inaugurado inicialmente em formato soft opening, e algumas operações, como o café e o sushi, devem abrir a partir de julho. O empreendimento irá funcionar todos os dias da semana, e o único turno em que não haverá atividades no local será no domingo à noite.