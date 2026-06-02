Porto Alegre

Novidade
Notícia

Casal fecha restaurante na Zona Sul para investir R$ 3 milhões em novo complexo gastronômico em Porto Alegre

Empreendimento na Zona Norte reunirá seis operações distintas no mesmo local. Inauguração será no dia 8 de junho

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS