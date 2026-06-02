Casal fecha restaurante na Zona Sul para investir R$ 3 milhões em novo complexo gastronômico em Porto Alegre

Rodrigo e Laura Oliveira estão à frente do negócio. Arquivo pessoal / Espaço Eminente/Divulgação

O bairro Auxiliadora, na zona norte de Porto Alegre, está prestes a receber um novo complexo gastronômico. Trata-se do Espaço Eminente, que ocupará o número 1.363 da Rua 24 de Outubro, uma das mais movimentadas da região. A inauguração está marcada para o dia 8 de junho.

O complexo reunirá seis operações distintas no mesmo local. O empreendimento terá restaurantes, uma cafeteria e também um espaço específico para eventos privados.

— Estamos com uma grande expectativa, temos trabalhado todos os dias até tarde da noite para deixar tudo pronto para receber o público da melhor forma possível — afirma Laura Oliveira, 44 anos, sócia da operação.

Negócio em família

Laura está à frente do empreendimento junto do marido, Rodrigo Oliveira, 44. O casal administrava até dezembro de 2025 o restaurante Entrecot & Cia, que ficava na Avenida Cavalhada, na zona sul da Capital, mas decidiu encerrar esta operação para apostar no novo complexo gastronômico.

— Fizemos uma pesquisa e vimos que uma parcela significativa dos nossos clientes ou morava, ou mesmo tinha o hábito de frequentar mais restaurantes nesta região. Então, resolvemos investir aqui neste novo empreendimento. Esta é uma região que a gente mesmo frequenta, que tem crescido bastante nos últimos anos, e viemos agregar mais uma opção para o público — destaca Laura.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 3 milhões no complexo.

Seis operações

Local passa pelos últimos ajustes antes da inauguração. Espaço Eminente / Divulgação

As seis operações serão distintas e independentes, apesar de Laura e Rodrigo serem sócios proprietários de todas:

Lounge 24 , mais voltado a petiscos e drinks

, mais voltado a petiscos e drinks Safra 1363 , restaurante que terá uma parrilla e servirá carnes, massas, risotos e vinhos

, restaurante que terá uma parrilla e servirá carnes, massas, risotos e vinhos Escritório Café , uma cafeteria que abrirá pela manhã e pela tarde

, uma cafeteria que abrirá pela manhã e pela tarde Pulse Sushi , restaurante dedicado à culinária japonesa

, restaurante dedicado à culinária japonesa Garden Glass , local específico destinado à locação para realização de eventos privados

, local específico destinado à locação para realização de eventos privados Espaço Eminente, própria operação do empreendimento, que também servirá almoços executivos, de segunda a sexta-feira, e outras opções de almoço no sábado e no domingo