Motorista perde controle, invade estacionamento e danifica veículos em Porto Alegre 

Um carro invadiu um estacionamento e danificou outros três veículos na madrugada deste sábado (6) na zona norte de Porto Alegre.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o Kia Stonic transitava pela Avenida Plínio Brasil Milano e não venceu a rótula da Rua José da Silva.

O carro rompeu a mureta de proteção, a tela do estacionamento e a pilastra de madeira de um outdoor. Três veículos que estavam estacionados foram danificados. O automóvel que causou o acidente ficou completamente destruído.