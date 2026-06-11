Campanha do Agasalho de Porto Alegre começa a receber doações para pets; veja pontos de coleta

Com o tema "Doar é gol", alusivo à Copa do Mundo, a prefeitura de Porto Alegre passa a receber doações para pets na Campanha do Agasalho de 2026. A partir de agora, são arrecadadas roupas, mantas e cobertores para cães e gatos.
A prioridade da campanha é receber roupas para pets de médio e grande porte. Os materiais doados devem estar limpos, higienizados e em boas condições de uso.
Com o aumento do frio, um dos objetivos da iniciativa, organizada pelos gabinetes da Primeira-Dama e Causa Animal, é atender animais em situação de vulnerabilidade.
— Muitas famílias e protetores precisam de apoio nesta época do ano. Com esse gesto simples, podemos ajudar a garantir mais conforto e bem-estar para cães e gatos — destaca a secretária-executiva da Causa Animal, Tatiana Guerra.
As doações serão repassadas, mediante solicitação, para ONGs e animais comunitários.
Pontos de coleta oficiais da prefeitura de Porto Alegre
Ambos funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h:
- Centro Administrativo Municipal (Rua General João Manoel, 157 — Centro)
- Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10 — Centro Histórico)
Pontos de coleta parceiros, com horários próprios
A lista é atualizada diariamente no site da prefeitura:
- Shopping João Pessoa (Av. João Pessoa, 1.831 – Farroupilha) — Ponto de arrecadação no 3º andar, próximo à Praça de Alimentação
- Máfia Club BT (Av. Praia de Belas, 1.828 – Menino Deus)
- Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) (Rua Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana)
- Imperadores do Samba (Av. Padre Cacique, 1.567 – Praia de Belas)
- Instituto Caldeira (Tv. São José, 455 – Navegantes)
- AABB Porto Alegre (Av. Cel. Marcos, 1.000 – Pedra Redonda)
- Pátio Guadix (Av. Juca Batista, 1.305 – Espírito Santo)
- Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545 — Independência) — Ponto de arrecadação no piso térreo, ao lado do Balcão de Informações