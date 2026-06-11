Porto Alegre

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Campanha do Agasalho de Porto Alegre começa a receber doações para pets; veja pontos de coleta

Roupas, mantas e cobertores serão entregues a cães e gatos em situação de vulnerabilidade

Zero Hora

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