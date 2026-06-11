Campanha do Agasalho de Porto Alegre começa a receber doações para pets; veja pontos de coleta

Prioridade da Campanha do Agasalho de Porto Alegre é de roupas para pets de médio e grande porte. Anna Fotyma / Adobe Stock

Com o tema "Doar é gol", alusivo à Copa do Mundo, a prefeitura de Porto Alegre passa a receber doações para pets na Campanha do Agasalho de 2026. A partir de agora, são arrecadadas roupas, mantas e cobertores para cães e gatos.

A prioridade da campanha é receber roupas para pets de médio e grande porte. Os materiais doados devem estar limpos, higienizados e em boas condições de uso.

Com o aumento do frio, um dos objetivos da iniciativa, organizada pelos gabinetes da Primeira-Dama e Causa Animal, é atender animais em situação de vulnerabilidade.

— Muitas famílias e protetores precisam de apoio nesta época do ano. Com esse gesto simples, podemos ajudar a garantir mais conforto e bem-estar para cães e gatos — destaca a secretária-executiva da Causa Animal, Tatiana Guerra.

As doações serão repassadas, mediante solicitação, para ONGs e animais comunitários.

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Pontos de coleta oficiais da prefeitura de Porto Alegre

Ambos funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h:

Centro Administrativo Municipal (Rua General João Manoel, 157 — Centro)

(Rua General João Manoel, 157 — Centro) Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10 — Centro Histórico)

Pontos de coleta parceiros, com horários próprios

A lista é atualizada diariamente no site da prefeitura: