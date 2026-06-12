Caminhão levando retroescavadeiras fica preso no Túnel da Conceição, em Porto Alegre

Um caminhão que transportava três retroescavadeiras bloqueou uma das faixas de circulação do Túnel da Conceição, em Porto Alegre, por volta das 7h desta sexta-feira (12). O veículo ficou preso por cerca de uma hora na estrutura após tentar atravessar o trecho sem observar o limite de altura.

Ainda levou mais uma hora para que o caminhão fosse retirado do local. Para realizar a operação, foi necessário esvaziar em parte os pneus do veículo e operar uma das máquinas para deslocar uma lança que estava entalada na cobertura do túnel.

A situação causou lentidão no trânsito da região central, no sentido Centro-bairro. Por volta das 8h40min, o trânsito na Rua da Conceição foi interrompido e o caminhão foi manobrado para ser redirecionado em direção à Avenida Castelo Branco.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o motorista seguia a rota indicada pelo GPS e não percebeu que as hastes do maquinário se chocariam contra o túnel. O profissional foi autuado pela infração de trânsito.

A EPTC atendeu a ocorrência e orientou motoristas que precisavam se deslocar à região para que utilizassem outros acessos.