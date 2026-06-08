Calçadão da Rua da Praia ganha faixa exclusiva para veículos de emergência

A implantação da sinalização ocorreu neste domingo. EPTC / PMPA / Divulgação

Começa a funcionar nesta segunda-feira (8) a faixa exclusiva para veículos de emergência no Calçadão da Rua da Praia, no Centro Histórico de Porto Alegre. A sinalização foi implantada nas esquinas das ruas General Câmara, Uruguai e Marechal Floriano, além de ambos os lados da Esquina Democrática.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a faixa será utilizada exclusivamente em emergências, sem reabertura ao trânsito comum.

O corredor foi criado para garantir acesso rápido aos serviços de emergência e permanecerá livre para a circulação de ambulâncias, viaturas policiais e outros veículos de socorro.

A fiscalização também começa nesta segunda-feira e ficará sob responsabilidade da Secretaria Executiva de Fiscalização (SEFIS), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança. O órgão atuará na orientação e fiscalização de ambulantes e comerciantes para evitar que mercadorias, equipamentos ou outras estruturas ocupem o espaço reservado.