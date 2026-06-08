Porto Alegre

No Centro Histórico
Notícia

Calçadão da Rua da Praia ganha faixa exclusiva para veículos de emergência

Medida busca assegurar circulação rápida de ambulâncias, viaturas policiais e equipes de resgate 

Airton Lemos

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