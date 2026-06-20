"Brilharam os botijões de gás e puxei o freio", diz maquinista que evitou tragédia entre trens

O aposentado Telmo José Patussi, de 80 anos, ainda recorda em detalhes da ocasião em que evitou um acidente entre dois trens no passado. Os olhos do morador de Canoas, na Região Metropolitana, brilham como faróis acesos em uma noite escura ao relatar o fato ocorrido em 25 de julho de 1984.

Na época, Patussi era maquinista e conduzia o trem húngaro. Fabricados pela Ganz-Mávag Factory em Budapeste, esses trens começaram a circular pelos trilhos do Rio Grande do Sul em 1974. Seis composições foram adquiridas pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) para substituir o tradicional Minuano no Estado. E outras seis foram encaminhadas para a linha Rio de Janeiro-São Paulo.

Poucos sabem do feito de Telmo, em 1984, quando maquinista. Renan Mattos / Agencia RBS

Segundo relatos da imprensa da época, os trens húngaros podiam transportar até 120 passageiros sentados. Todos os carros (vagões) possuíam poltronas duplas e reclináveis, descanso de braço individual, mesinhas individuais acopladas ao encosto dianteiro e toaletes com sinalização elétrica que indicava quando o espaço estava ocupado. O serviço de bordo se equiparava aos dos aviões comerciais do período.

Os passageiros desfrutavam de ar-condicionado, que mantinha a temperatura interna em 22°C, além de carro-bar, janelas com vidros de proteção solar espelhados e corredores forrados por grossos tapetes. Com dois motores diesel, o trem podia atingir a velocidade máxima de 111 km/h. Porém, no território gaúcho, em função dos aclives, cruzamentos perigosos do caminho, dos dormentes e das curvas, o veículo trafegava a uma velocidade média de 60 km/h.

Novidades na segurança do trem

O trem húngaro possuía um dispositivo de segurança — conhecido como "homem morto" — contra falhas humanas. Tratava-se de um sistema eletrônico que, a cada 60 segundos, emitia um sinal ao equipamento para verificar se o maquinista estava em seu posto de comando. Se não houvesse resposta, uma lâmpada vermelha acendia-se por três segundos. Permanecendo sem resposta, uma campainha tocava pelo mesmo tempo. Terminado esse prazo, o equipamento acionava o freio de emergência, parando em 100 metros.

E a tecnologia não parava por aí. Na cabine existiam dois ionizadores. A função do dispositivo era carregar o ar de íons (partículas elétricas), para que o maquinista não fosse vencido pela fadiga e monotonia das viagens mais longas — hoje, sabe-se que o método não é confiável.

Era um trem desses que Patussi conduzia naquela madrugada 42 anos atrás.

Como foi o "quase acidente"

Natural de Muçum, no Vale do Taquari, Patussi atuou como maquinista durante 25 anos. Começou no ofício em 1972, após passar no concurso para a função. Na sequência, submeteu-se a exame médico e psicotécnico e participou de um treinamento de três meses em Cruz Alta, na Região Noroeste. Durante sua carreira, percorreu inúmeros trechos ferroviários e conheceu diversas cidades gaúchas. Seu irmão, já falecido, atuou na mesma atividade.

Na madrugada daquele 25 de julho de 1984, Patussi estava na condução do trem húngaro que partira de Santa Maria, na Região Central, em direção a Porto Alegre. O aposentado não lembra o horário da partida. O veículo transportava passageiros como fizera tantas vezes antes. A viagem deveria durar em torno de cinco horas.

O trem chegou ao trecho de Ramiz Galvão, distrito de Rio Pardo. Neste ponto, recebeu a licença do agente da estação para seguir adiante até a próxima etapa — Max Bruhns, na zona rural do mesmo município.

Essas autorizações eram colocadas em arcos de vime pendurados perto dos trilhos. Quando o trem passava, o maquinista as pegava e as lia para saber se podia seguir adiante, ou se seria necessário esperar até que o trem da frente ou algum obstáculo tivesse saído do caminho.

— Só que, na metade do trecho, eu disse para o outro maquinista que estava ao meu lado: "O que é aquilo lá? É um trem? Tem algo parado lá". E toquei o freio. Paramos a uns 10 metros de distância — relata Patussi.

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O que estava no caminho era a parte traseira de um trem de carga que já deveria ter chegado em Max Bruhns, mas ainda não tinha sido totalmente conduzido para o trilho paralelo. Ou seja, uma parte ficou fracionada no trajeto principal. E exatamente o último vagão, que receberia o impacto da batida do trem húngaro, estava abarrotado de botijões de gás.

— Quando cheguei mais perto brilhou aqueles botijões e puxei o freio de emergência — recorda o antigo maquinista.

Quando cheguei mais perto brilharam aqueles botijões e puxei o freio de emergência TELMO JOSÉ PATUSSI Maquinista aposentado

Conforme conta, a freada foi repentina, mas não ocasionou solavanco, como acontece quando um carro freia de repente no trânsito. O trem húngaro estava lotado de passageiros.

Testemunhas deram acidente como certo

O maquinista decidiu retornar em velocidade baixa para Ramiz Galvão. E quando chegou ao local por onde havia passado minutos antes, o clima era de agitação. Ambulâncias e bombeiros já estavam sendo mobilizados no município. Na estação, já haviam se dado conta que tinha ocorrido um erro ao terem liberado a sequência da viagem do trem húngaro. Desse modo, esperavam o pior.

— Estava todo mundo louco lá. Mas não teve acidente e ficaram aliviados — compartilha.

Após esperar a normalização da situação e a liberação do trecho adiante, o trem pôde seguir sua viagem em direção à Capital. O único prejuízo foi o atraso de duas horas.

— Eu estava em baixa velocidade. Se eu estivesse ligeiro, teria batido — acredita Patussi.

O "quase acidente" jamais foi esquecido pelo aposentado, que guarda a carteira de maquinista e um caderno de ponto manual da época em que estava na ativa.

— Foi um susto, porque o maquinista era o para-choque do trem. Era como uma Kombi — compara.

Foi um susto, porque o maquinista era o para-choque do trem. Era como uma Kombi TELMO JOSÉ PATUSSI Maquinista aposentado

Ao desembarcar em Porto Alegre, o maquinista foi chamado para prestar esclarecimentos na sede da Superintendência Regional da RFFSA, que ficava no terreno onde anos depois funcionaria a Secretaria de Segurança Pública. O prédio foi implodido em março de 2022, após sofrer um grande incêndio.

— A sensação que eu tive é que eu era um cara protegido. Acho que o meu anjo da guarda era muito forte — diverte-se o maquinista herói.

O trem húngaro deixou de circular pelos trilhos gaúchos em 1987.

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Prêmio "Galo de Ferro"

O maquinista aposentado possui até hoje uma carta da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) com o elogio por sua manobra que impediu uma tragédia histórica na malha ferroviária do Estado. A carta foi escrita pelo então superintendente regional da RFFSA, Antonio Carlos Carrion Vidal de Oliveira.

Em janeiro de 1990, Patussi ainda foi agraciado com o troféu "Galo de Ferro", entregue mensalmente pela RFFSA ao maquinista e auxiliar de maquinista que se destacaram no cumprimento do dever.

Casado, pai de dois filhos e com duas netas, o aposentado demonstra humildade ao recordar seu ato:

— Não fiz mais do que a minha obrigação. Deu para evitar um grande acidente.