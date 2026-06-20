Porto Alegre

Herói anônimo
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"Brilharam os botijões de gás e puxei o freio", diz maquinista que evitou tragédia entre trens

Na madrugada de 25 de julho de 1984, Telmo José Patussi conduzia um trem húngaro cheio de passageiros de Santa Maria em direção a Porto Alegre. Em um trecho da viagem, outro veículo surgiu na escuridão

André Malinoski

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