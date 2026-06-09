Atacarejo na Cidade Baixa tem nova previsão de abertura; saiba como será a operação

As obras do novo atacarejo Macromix, que será inaugurado na Cidade Baixa, em Porto Alegre, seguem avançando. O empreendimento, que ocupará o espaço deixado pelo Nacional, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, será inaugurado no segundo semestre deste ano.

Esta será a primeira operação Macromix na Capital. A marca pertence ao grupo Unidasul, com sede em Esteio, que também tem no seu portfólio a marca de supermercados Rissul. Apesar da previsão para abertura no segundo semestre, o grupo não informou uma data oficial para o início das operações.

Como noticiado pela colunista Giane Guerra, o Macromix da Avenida Aureliano terá 2,5 mil metros quadrados somente de área de venda. Serão oito caixas de autoatendimento e 140 vagas de estacionamento, incluindo espaços para carros elétricos.

Ao todo, cerca de 11 mil itens estarão à disposição dos clientes. A unidade também terá uma linha de produtos veganos, vegetarianos, sem glúten e sem lactose.

A padaria terá cerca de 280 itens, e funcionará no formato de autoatendimento. O mercado também terá uma adega, com pelo menos 350 rótulos nacionais e estrangeiros.

O investimento no empreendimento foi de aproximadamente R$ 25 milhões. A equipe de trabalho inicial será de 150 pessoas — a seleção de trabalhadores, inclusive, já está em andamento.

Outros projetos do grupo

O Macromix da Avenida Aureliano será o primeiro de Porto Alegre, mas não será o único por muito tempo. Já há mais dois projetos da marca previstos para a Capital nos próximos anos.

O próximo será uma operação na Avenida Juca Batista, nº 1645, com previsão de inauguração em 2027. Já um terceiro empreendimento deverá ser inaugurado em 2028, na Avenida Professor Oscar Pereira, nº 1923.

No total, o grupo Unidasul tem atualmente 48 lojas, sendo 14 operações Macromix e 34 Rissul — no mês passado, foi inaugurado um Rissul na Avenida Otto Niemeyer, nº 2500, zona sul de Porto Alegre.