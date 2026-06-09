Porto Alegre

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Atacarejo na Cidade Baixa tem nova previsão de abertura; saiba como será a operação

Estabelecimento ocupará espaço deixado pelo supermercado Nacional. O processo de seleção de 150 trabalhadores já está em andamento

Mathias Boni

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