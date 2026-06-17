Casa dos Leões: após anos de abandono, imóvel centenário de Porto Alegre está prestes a ter um novo destino; entenda

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Quem passa pela Rua dos Andradas, entre a General Canabarro e a General Portinho, talvez já tenha se perguntado: "Que casarão é esse, encaixotado entre prédios residenciais e comerciais?" Ou ainda: "Qual será o futuro desse imóvel histórico que resiste à verticalização do centro de Porto Alegre?"

A primeira dúvida tem resposta conhecida. Trata-se da Casa dos Leões, construção histórica erguida há 132 anos na Rua dos Andradas e que chama atenção pelo estado de abandono. O local recebeu esse nome em razão de estátuas e outras marcas que representam o felino no entorno da propriedade.

A segunda pode estar perto de ser esclarecida. Se depender dos planos da prefeitura, o futuro do imóvel deve começar a ser definido em breve. No início de junho, o prédio passou por uma vistoria técnica que servirá de base para a futura licitação das obras de restauração.

O arquiteto e urbanista Luiz Merino de Freitas Xavier, da Diretoria de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal da Cultura, explica que o processo de restauração da casa encontra-se em uma fase inicial de planejamento técnico e preparação para contratações futuras.

Nessa primeira fase, um consultor especializado e profissionais da prefeitura realizaram uma visita no local com o objetivo de avaliar o estado do edifício e embasar os termos da futura licitação.

— A vistoria serve de base para definir o que deverá ser preservado e quais intervenções poderão ser propostas no projeto de restauração. Essas informações vão orientar a futura licitação — explica Xavier.

O arquiteto destacou que, surpreendentemente, a casa encontra-se em boas condições de conservação. A estrutura está firme, as lajes e forros estão sólidos, e o telhado recebeu intervenções recentes que evitaram maiores danos internos.

Enquanto ainda não recebe as obras de restauro, o local segue com áreas de abandono, cercado por tapumes.

Próximos passos

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) informou, por meio de nota, que a licitação para obras de restauração da Casa dos Leões deve ser lançada até o final deste ano. O governo municipal avalia opções para a utilização do casarão após a reforma. Uma das ideias, segundo a Secretaria da Cultura, é usar o local como um espaço cultural, com atividades ao público.

A SMPG destaca que a casa será restaurada com recursos do POA Futura, programa coordenado pela pasta e que busca trazer melhorias e promover transformação social e urbana na Capital nos próximos anos. O plano mobiliza R$ 7,1 bilhões e, além de utilizar recursos próprios, a prefeitura contará com financiadores nacionais e internacionais para a execução de obras.

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A secretaria ainda pontua que, somente após a licitação, que vai definir a empresa responsável por desenvolver o projeto e realizar a restauração, "será possível ter uma estimativa mais clara sobre quando a obra será iniciada".

Sobre os valores que devem envolver essa licitação, como fatia do orçamento do POA futura que deve ser destinado para a obra, a SMPG explica o trâmite:

"O programa POA Futura terá um cálculo prévio estimado do valor necessário para realizar a restauração da Casa dos Leões. A informação será necessária para definir a proposta vencedora da licitação. Sendo assim, o valor destinado para os reparos no casarão será conhecido junto com o resultado do certame que vai definir a empresa responsável pelo projeto e obra".

História do imóvel

Construída em 1894, a Casa dos Leões, inicialmente, era um imóvel térreo, com três janelas e portão de ferro. Olympio Carlos de Araújo Brusque era o dono do imóvel. Ele passou para sua filha, Amelina Brusque. A casa foi ampliada nas décadas seguintes, recebendo mais dois andares.

Em 1936, o italiano Lourenço Melchionna comprou o casarão. Logo após a aquisição, dividiu a estrutura nos números 507 e 509. Uma parte foi sublocada e usada como pensão para estudantes universitários. A outra era usada como moradia pela família Melchionna.

No livro Um Passeio no Tempo, a pesquisadora Marina Bordin Barbosa lembra que a família Melchionna vendeu a casa em 1981 para as empresas Ciasul e Joeter (essa segunda pertencia à família Gerdau).

Em 1991, a Joeter fez uma permuta com a prefeitura de Porto Alegre, trocando a casa por uma outra área no município. Três anos depois, a Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc) fez uma reforma no telhado.

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Em 2009, a Casa dos Leões ganhou uma breve finalidade, quando foi transformada em uma das obras mais chamativas da Bienal do Mercosul. Foram utilizados canos de PVC, madeira, lâminas de compensado flexível e restos de construção civil para dar forma a uma estrutura semelhante a um tumor brotando da arquitetura pelas janelas e portas. Denominada Tapume, a arte foi apelidada de Casa Monstro.

O Instituto Zoravia Bettiol, da artista e educadora gaúcha, tinha planos para restaurar o prédio e transformá-lo em um espaço de arte. No entanto, a entidade optou por devolver o imóvel à prefeitura.

Em 2009, Casa dos Leões foi transformada em uma das obras mais chamativas da Bienal do Mercosul. Arivaldo Chaves / Agencia RBS