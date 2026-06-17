Porto Alegre

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Casa dos Leões: após anos de abandono, imóvel centenário de Porto Alegre está prestes a ter um novo destino; entenda

Prefeitura realizou vistoria técnica e prepara licitação para restaurar o imóvel, construído em 1894, na Rua dos Andradas

Anderson Aires

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