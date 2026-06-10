Porto Alegre

Bairro Farroupilha
Notícia

Antes palco de rodas de violão e hoje ponto de tráfico de drogas, coreto em frente ao Julinho é demolido e causa surpresa na vizinhança

Com cerca de 100 metros quadrados, estrutura foi construída em 1987. Colunas de ferro sustentavam as tesouras de madeira sobre as telhas de barro, numa estrutura que alcançava cerca de seis metros de altura

Fábio Schaffner

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