Aeroporto de Porto Alegre terá novos voos internacionais e nacionais neste inverno; veja os destinos

Os gaúchos terão novas opções de voos nacionais e internacionais a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Entre o final de junho e o início de julho, haverá inclusão de novas rotas e reforço de algumas já habituais na Capital, segundo a Fraport Brasil, administradora do terminal.
A empresa projeta movimentação de aproximadamente 2 milhões de passageiros no Salgado Filho entre junho e agosto — cerca de 70 mil a mais do que no mesmo período de 2025 — e de cerca de 15 mil voos.
— O aumento no número de voos e destinos amplia as possibilidades de conexão e proporciona mais conveniência aos passageiros. Essa expansão é resultado do trabalho conjunto entre a concessionária e as companhias aéreas, que reconhecem o aeroporto de Porto Alegre como importante porta de entrada para o Brasil e um elo estratégico de conexão entre diferentes países — observa Pedro Navega, gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil.
A reportagem de Zero Hora contatou as companhias aéreas que operam na Capital para obter o detalhamento de dias e horários das partidas e chegadas das rotas citadas a seguir. O espaço permanece aberto para atualização.
Reforços de inverno
Destinos internacionais
Porto Alegre ↔️ Cidade do Panamá (Panamá)
- Companhia: Copa Airlines
- Incremento: de 7 para 9 voos semanais
Porto Alegre ↔️ Lisboa (Portugal)
- Companhia: TAP
- Incremento: de 3 para 4 voos semanais
Porto Alegre ↔️ Santiago (Chile)
- Companhias: Latam e Sky Airlines
- Incremento: de três para 10 voos semanais somadas as duas empresas aéreas
Porto Alegre ↔️ Buenos Aires (Argentina)
- Companhia: Aerolíneas Argentinas
- Incremento: de 4 para 5 voos semanais que se somam aos já existentes 3 voos da Latam, totalizando 8 voo semanais
Porto Alegre ↔️ Bariloche
- Companhia: Azul
- Incremento: dois novos voos semanais
Destinos nacionais
Porto Alegre ↔️ Maceió
- Companhia: Azul
- Incremento: 1 novo voo semanal
Porto Alegre ↔️ Salvador
- Companhia: Latam
- Incremento: 3 novos voos semanais
Porto Alegre ↔️ Foz do Iguaçu (Paraná)
- Companhia: Gol
- Incremento: nova rota terá 2 voos semanais até 17 de setembro; depois, passa para 1 voo semanal e, em dezembro, volta para 2 voos semanais
Companhias expandem conexões
A Copa Airlines já havia confirmado o reforço de sua rota entre Porto Alegre e a Cidade do Panamá, um dos hubs aéreos mais movimentados do continente, que conecta ainda os passageiros a mais de 80 destinos nas Américas. A companhia aumentará de sete para nove os voos semanais entre as cidades a partir de julho.
No mesmo mês, a TAP, que conecta passageiros em solo gaúcho a destinos na Europa, incrementará sua rota entre a Capital e Lisboa, em Portugal. A companhia passará a operar um quarto voo semanal e terá frequências às terças, quartas, quintas e domingos.
A Latam terá incremento de voos na rota entre Porto Alegre e Santiago, no Chile, e a companhia aérea Sky começará a operar uma rota sazonal de inverno no trecho. Somadas as operações, o destino contará com 10 voos semanais.
A Aerolíneas Argentinas adicionará mais um voo a sua rota entre Porto Alegre e Buenos Aires, aumentando de quatro para cinco a frequência semanal. Como a Latam também opera esta rota com três frequências por semana, Porto Alegre passará a ter oito opções de voos semanais diretos até a capital argentina.
Outro destino do país que ganha nova rota sazonal nas próximas semanas é Bariloche, com a Azul passando a operar duas frequências semanais entre Porto Alegre e a cidade turística da patagônia argentina a partir do início de julho.
Alguns destinos nacionais também terão reforço ou novas rotas incluídas. A própria Azul terá um novo voo semanal sazonal entre Porto Alegre e Maceió, também com início previsto para julho.
Já a Latam reforçará sua rota entre Porto Alegre e Salvador, na Bahia, com mais três frequências semanais, operadas entre o final de junho e agosto.
Por fim, a Gol incluiu uma nova rota a partir de Porto Alegre, conectando a capital gaúcha a Foz do Iguaçu, no Paraná. Conforme informado pela companhia aérea, os voos terão início em 2 de julho, com duas frequências semanais vigentes até 17 de setembro. A partir desta data, a rota passará a ter um voo semanal até 30 de novembro e, em dezembro, com a chegada da alta temporada de verão, deverão ser retomadas as duas frequências semanais.
Reforço estrutural e novidades
Entre março e junho deste ano, até o momento, a Fraport registrou recorde de movimentação no aeroporto de Porto Alegre para o período. Foram 2.718.589 passageiros transitando pelo Salgado Filho neste recorte temporal.
Para qualificar a experiência dos frequentadores do aeroporto, a Fraport também tem investido no reforço estrutural do terminal. A praça de alimentação, localizada no terceiro piso, passa por uma modernização e ganhará novos ambientes, mobiliário e estações de carregamento de dispositivos eletrônicos.
Além disso, foi inaugurada na terça-feira (16) uma nova sala VIP no embarque internacional, a W Premium Lounge, localizada no terceiro piso. Com a inauguração, o terminal passou a contar com um total de quatro salas VIP na estrutura.
— O aeroporto está preparado para o crescimento do número de passageiros que começa a partir da temporada de inverno, recebendo-os com uma nova e moderna operação. Temos aumento no número de rotas para destinos internacionais, como Buenos Aires, Lisboa, Panamá e Santiago, e o espaço inaugurado é uma excelente opção para quem passa pelo aeroporto de Porto Alegre — destaca o diretor comercial da Fraport Brasil, Rodrigo Sousa.