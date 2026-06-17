Aeroporto de Porto Alegre terá novos voos internacionais e nacionais neste inverno; veja os destinos

Entre junho e agosto, a previsão é de que sejam realizados cerca de 15 mil voos no terminal da capital gaúcha. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os gaúchos terão novas opções de voos nacionais e internacionais a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Entre o final de junho e o início de julho, haverá inclusão de novas rotas e reforço de algumas já habituais na Capital, segundo a Fraport Brasil, administradora do terminal.

A empresa projeta movimentação de aproximadamente 2 milhões de passageiros no Salgado Filho entre junho e agosto — cerca de 70 mil a mais do que no mesmo período de 2025 — e de cerca de 15 mil voos.

— O aumento no número de voos e destinos amplia as possibilidades de conexão e proporciona mais conveniência aos passageiros. Essa expansão é resultado do trabalho conjunto entre a concessionária e as companhias aéreas, que reconhecem o aeroporto de Porto Alegre como importante porta de entrada para o Brasil e um elo estratégico de conexão entre diferentes países — observa Pedro Navega, gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil.

A reportagem de Zero Hora contatou as companhias aéreas que operam na Capital para obter o detalhamento de dias e horários das partidas e chegadas das rotas citadas a seguir. O espaço permanece aberto para atualização.

Reforços de inverno

Destinos internacionais

Porto Alegre ↔️ Cidade do Panamá (Panamá)

Companhia: Copa Airlines

Incremento: de 7 para 9 voos semanais

Porto Alegre ↔️ Lisboa (Portugal)

Companhia: TAP

Incremento: de 3 para 4 voos semanais

Porto Alegre ↔️ Santiago (Chile)

Companhias: Latam e Sky Airlines

Incremento: de três para 10 voos semanais somadas as duas empresas aéreas

Porto Alegre ↔️ Buenos Aires (Argentina)

Companhia: Aerolíneas Argentinas

Incremento: de 4 para 5 voos semanais que se somam aos já existentes 3 voos da Latam, totalizando 8 voo semanais

Porto Alegre ↔️ Bariloche

Companhia: Azul

Incremento: dois novos voos semanais

Destinos nacionais

Porto Alegre ↔️ Maceió

Companhia: Azul

Incremento: 1 novo voo semanal

Porto Alegre ↔️ Salvador

Companhia: Latam

Incremento: 3 novos voos semanais

Porto Alegre ↔️ Foz do Iguaçu (Paraná)

Companhia: Gol

Incremento: nova rota terá 2 voos semanais até 17 de setembro; depois, passa para 1 voo semanal e, em dezembro, volta para 2 voos semanais

Companhias expandem conexões

A Copa Airlines já havia confirmado o reforço de sua rota entre Porto Alegre e a Cidade do Panamá, um dos hubs aéreos mais movimentados do continente, que conecta ainda os passageiros a mais de 80 destinos nas Américas. A companhia aumentará de sete para nove os voos semanais entre as cidades a partir de julho.

No mesmo mês, a TAP, que conecta passageiros em solo gaúcho a destinos na Europa, incrementará sua rota entre a Capital e Lisboa, em Portugal. A companhia passará a operar um quarto voo semanal e terá frequências às terças, quartas, quintas e domingos.

A Latam terá incremento de voos na rota entre Porto Alegre e Santiago, no Chile, e a companhia aérea Sky começará a operar uma rota sazonal de inverno no trecho. Somadas as operações, o destino contará com 10 voos semanais.

A Aerolíneas Argentinas adicionará mais um voo a sua rota entre Porto Alegre e Buenos Aires, aumentando de quatro para cinco a frequência semanal. Como a Latam também opera esta rota com três frequências por semana, Porto Alegre passará a ter oito opções de voos semanais diretos até a capital argentina.

Outro destino do país que ganha nova rota sazonal nas próximas semanas é Bariloche, com a Azul passando a operar duas frequências semanais entre Porto Alegre e a cidade turística da patagônia argentina a partir do início de julho.

Alguns destinos nacionais também terão reforço ou novas rotas incluídas. A própria Azul terá um novo voo semanal sazonal entre Porto Alegre e Maceió, também com início previsto para julho.

Já a Latam reforçará sua rota entre Porto Alegre e Salvador, na Bahia, com mais três frequências semanais, operadas entre o final de junho e agosto.

Por fim, a Gol incluiu uma nova rota a partir de Porto Alegre, conectando a capital gaúcha a Foz do Iguaçu, no Paraná. Conforme informado pela companhia aérea, os voos terão início em 2 de julho, com duas frequências semanais vigentes até 17 de setembro. A partir desta data, a rota passará a ter um voo semanal até 30 de novembro e, em dezembro, com a chegada da alta temporada de verão, deverão ser retomadas as duas frequências semanais.

Reforço estrutural e novidades

Entre março e junho deste ano, até o momento, a Fraport registrou recorde de movimentação no aeroporto de Porto Alegre para o período. Foram 2.718.589 passageiros transitando pelo Salgado Filho neste recorte temporal.

Para qualificar a experiência dos frequentadores do aeroporto, a Fraport também tem investido no reforço estrutural do terminal. A praça de alimentação, localizada no terceiro piso, passa por uma modernização e ganhará novos ambientes, mobiliário e estações de carregamento de dispositivos eletrônicos.

Inauguração de nova sala VIP ocorreu na terça-feira (16). Fraport / Divulgação

Além disso, foi inaugurada na terça-feira (16) uma nova sala VIP no embarque internacional, a W Premium Lounge, localizada no terceiro piso. Com a inauguração, o terminal passou a contar com um total de quatro salas VIP na estrutura.