Porto Alegre

Batalha judicial
Notícia

Ação contra prefeitura de Porto Alegre que pede indenização a afetados pela enchente pode chegar ao STF e fixar marco histórico

Processo movido pelo MP discute reparação a moradores de 19 bairros; município defende que eventual cobrança seja feita ao Estado e à União. Caso pode definir responsabilidades dos poderes públicos em tragédias climáticas 

Gabriel Jacobsen

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