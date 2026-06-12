Abastecimento começa a normalizar após tentativa de furto em estação deixar 15 bairros sem água em Porto Alegre

Conforme o Dmae, serviço foi concluído ainda durante a noite. istockphoto / istockphoto

O abastecimento de água começou a normalizar em 15 bairros das zonas sul e leste de Porto Alegre. A interrupção foi causada após uma tentativa de furto de equipamentos elétricos, na manhã de quinta-feira (11), nas proximidades da Estação de Bombeamento de Água Tratada Cascatinha, no bairro Medianeira.

O crime provocou o desarme da rede elétrica, suspendendo o fornecimento de energia.

A CEEE Equatorial foi acionada para auxiliar no atendimento à ocorrência. De acordo com o técnicos da concessionária, o sistema interno da estação foi afetado durante o episódio e passou por reparos.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o serviço foi concluído ainda durante a noite e o retorno da água ocorre gradualmente, levando mais tempo nas áreas altas e distantes.