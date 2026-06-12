Porto Alegre

Zonas sul e leste
Notícia

Abastecimento começa a normalizar após tentativa de furto em estação deixar 15 bairros sem água em Porto Alegre

Interrupção foi causada após crime nas proximidades da Estação de Bombeamento de Água Tratada Cascatinha, no bairro Medianeira

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS