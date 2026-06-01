"A gente faz tudo pelo Luan Santana": grupo de fãs monta acampamento em frente ao Beira-Rio uma semana antes do show do sertanejo

Na música, há fãs de todo tipo: os que sabem tudo sobre a vida do artista, os que tatuam o ídolo na pele e os que o acompanham por toda parte. Mas, nesta semana, em Porto Alegre, há quem faça tudo isso ao mesmo tempo.

É o caso de um trio de amigas que pretende passar mais de uma semana acampado na fila para o show do cantor sertanejo Luan Santana, que apresenta a turnê Registro Histórico no sábado (6), no estádio Beira-Rio (veja o serviço abaixo). O grupo está instalado em frente ao local desde a última sexta-feira (29).

— A gente se ajuda, vai se revezando, e aqui nós vamos ficando até sábado — afirma Daniela Hendges, 36 anos, atendente de compras digitais.

Elas não são as únicas a aderir ao movimento. Pelo contrário: representam apenas uma pequena amostra dos grupos que reúnem mais de 20 pessoas no acampamento montado em frente ao estádio. Até esta segunda-feira (1°), cinco barracas já foram instaladas no local.

— Tem gente de vários lugares, a maioria mulheres. Os homens vêm mais pela noite para ajudar na segurança, ficam cuidando aqui. Tem gente de fora, até de Tramandaí, que vem para cá — ressalta Thais Pires, 25 anos, que trabalha como entregadora de aplicativo.

Um lugar privilegiado

E se apenas uma vez fazendo um gesto de paixão ao ídolo como esse já chama atenção, imagine quando alguém repete o ato. Foi o caso da técnica em veterinária Jéssica dos Santos, de 20 anos.

— Já fiquei dias na fila outras vezes. A gente faz tudo pelo Luan. Estamos ansiosas por mais esse show — destaca a fã, mostrando a tatuagem no braço esquerdo com uma frase de uma música e desenhos em referência ao cantor.

No geral, os integrantes do acampamento variam ao longo da semana. É feito um sistema de revezamento para que todos possam trabalhar e voltar para casa quando necessário.

E, nessa lógica, faça chuva ou faça sol, faça frio ou calor, as amigas não abrem mão de garantir um lugar privilegiado em frente ao palco. A devoção ao artista motiva o grupo e os demais fãs.

— Preciso trabalhar, cuidar da minha filha e da saúde. Faço quimioterapia. Mesmo assim, sigo aqui, na esperança de conseguir um espacinho no camarim, quem sabe — conta Daniela.

Serviço

Luan Santana apresenta a turnê Registro Histórico neste sábado (6), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A abertura dos portões está prevista para as 16h.