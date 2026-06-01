Porto Alegre

Entre barracas e revezamentos
Notícia

"A gente faz tudo pelo Luan Santana": grupo de fãs monta acampamento em frente ao Beira-Rio uma semana antes do show do sertanejo

Cantor se apresenta neste sábado na Capital com a turnê "Registro Histórico" 

Ian Tâmbara

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