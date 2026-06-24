"A cada cinco clientes, três procuram aquecedores": onda de frio aumenta busca por aparelhos no centro de Porto Alegre

Com a queda das temperaturas nos últimos dias, comerciantes do centro de Porto Alegre registraram maior procura por aquecedores para lidar com o frio.
Na Rua Doutor Flores, conhecida pela grande quantidade de estabelecimentos que vendem eletrodomésticos, lojistas perceberam um aumento de vendas em relação ao mesmo período no ano passado.
Em um dos locais, restavam apenas cinco aparelhos disponíveis em exposição. O restante do estoque já estava esgotado.
— O frio chegou antes e agora baixou demais a temperatura. Tanto que nosso estoque já foi todo, amanhã eu tenho carga e vai chegar mais — ressalta o gerente José Augusto Vasconcellos.
Em outra loja do lado oposto da rua, a quantidade também já estava mais reduzida, com produtos de algumas marcas em promoção. Conforme os vendedores, a preferência do consumidor está nos modelos elétricos e portáteis, que podem ser utilizados em banheiros para esquentar o ambiente no momento do banho. O preço destes é mais atrativo, variando de R$ 89 a R$ 149.
Quem está disposto a um investimento maior encontra equipamentos mais robustos, com maior potência e durabilidade. É o caso dos aquecedores a óleo e climatizadores, que ocupam mais espaço e podem variar de R$ 479 a R$ 789.
— A demanda tem sido grande. São, em média, de 15 a 20 peças por dia. A cada cinco clientes que entram na loja, três procuram aquecedores. O pessoal procura preço, mas também qualidade — observa o vendedor Diego Duarte.
O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas Poa) ainda não tem uma estimativa de aumento nas vendas, mas realiza um levantamento que será divulgado nos próximos dias para avaliar o comportamento dos clientes.
Cuidados com os produtos
É preciso ter cuidado na hora de usar aquecedores, estufas e fogões a lenha. Confira:
- Estufa: é um aparelho portátil e costuma ser mais barato, mas apresenta consumo alto de energia e também responsável por ressecar o ambiente. Alguns modelos não podem ser utilizados em ambientes úmidos ou com água, como banheiros, por isso, é preciso ter cuidados com as indicações na hora da compra
- Aquecedor a óleo: funciona por meio de uma resistência que aquece o óleo que há no interior do equipamento e faz a troca de calor com o ambiente, mas não resseca tanto o ar. É importante também não pendurar roupas para secar sobre o equipamento, pois pode bloquear a saída de ar, danificando o aquecedor
- Climatizador de ar: é um eletrodoméstico portátil que serve tanto para aquecer quanto para esfriar o ambiente. Pode aumentar excessivamente a umidade do ambiente, favorecendo o crescimento de germes e podendo agravar doenças respiratórias
- Fogão a lenha: possibilita bom aquecimento ao ambiente, além de proporcionar a preparação dos alimentos. Cuide as brasas após apagar o fogo, já que podem se espalhar pelo ambiente, atingindo tapetes, sofás, pisos de madeira, entre outros. Se houver chaminé, certifique-se de que está longe da madeira de sustentação da casa