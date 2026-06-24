Porto Alegre

Baixas temperaturas
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"A cada cinco clientes, três procuram aquecedores": onda de frio aumenta busca por aparelhos no centro de Porto Alegre

Comerciantes relatam alta nas vendas, com estoque reduzido em alguns estabelecimentos

Kathlyn Moreira

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