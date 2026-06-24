"A cada cinco clientes, três procuram aquecedores": onda de frio aumenta busca por aparelhos no centro de Porto Alegre

Com a queda das temperaturas nos últimos dias, comerciantes do centro de Porto Alegre registraram maior procura por aquecedores para lidar com o frio.

Na Rua Doutor Flores, conhecida pela grande quantidade de estabelecimentos que vendem eletrodomésticos, lojistas perceberam um aumento de vendas em relação ao mesmo período no ano passado.

Em um dos locais, restavam apenas cinco aparelhos disponíveis em exposição. O restante do estoque já estava esgotado.

— O frio chegou antes e agora baixou demais a temperatura. Tanto que nosso estoque já foi todo, amanhã eu tenho carga e vai chegar mais — ressalta o gerente José Augusto Vasconcellos.

Em outra loja do lado oposto da rua, a quantidade também já estava mais reduzida, com produtos de algumas marcas em promoção. Conforme os vendedores, a preferência do consumidor está nos modelos elétricos e portáteis, que podem ser utilizados em banheiros para esquentar o ambiente no momento do banho. O preço destes é mais atrativo, variando de R$ 89 a R$ 149.

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Quem está disposto a um investimento maior encontra equipamentos mais robustos, com maior potência e durabilidade. É o caso dos aquecedores a óleo e climatizadores, que ocupam mais espaço e podem variar de R$ 479 a R$ 789.

— A demanda tem sido grande. São, em média, de 15 a 20 peças por dia. A cada cinco clientes que entram na loja, três procuram aquecedores. O pessoal procura preço, mas também qualidade — observa o vendedor Diego Duarte.

O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas Poa) ainda não tem uma estimativa de aumento nas vendas, mas realiza um levantamento que será divulgado nos próximos dias para avaliar o comportamento dos clientes.

Cuidados com os produtos

É preciso ter cuidado na hora de usar aquecedores, estufas e fogões a lenha. Confira: