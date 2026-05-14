Xande de Pilares, Fresno e mais: fim de semana tem shows gratuitos e programação de serviços em Porto Alegre

Xande de Pilares e a banda Fresno são algumas das atrações musicais da Semana S, que acontece neste fim de semana na Redenção. Reprodução / Divulgação

Porto Alegre recebe neste fim de semana a Semana S, evento promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac que combina shows gratuitos, palestras sobre negócios e tecnologia, e uma ampla oferta de serviços à população.

As atividades acontecem nos dias 15 e 16, na sede da Fecomércio-RS, no bairro Anchieta, e no Parque da Redenção, com entrada gratuita.

Na sexta-feira (15), a noite na Redenção tem shows da banda Turma do Pagode, a partir das 19h30, e de Xande de Pilares, às 21h30. No sábado (16), a música fica por conta de Papas da Língua, às 18h, e Fresno, às 20h.

Durante o dia, a programação é voltada ao público empresarial. Na manhã de sexta, a sede da Fecomércio-RS recebe palestras com o economista Ricardo Amorim, com análise de cenários e oportunidades de mercado, e com a executiva Juliana Velozo, que apresenta o painel Do Omnichannel ao Agentic Commerce, sobre inteligência artificial no varejo.

Há ainda um painel de turismo com Valdir Cardoso, fundador da Florybal Chocolates; Alexandre Gehlen, da rede Intercity; e Luciano Peccin, hoteleiro ligado ao Natal Luz em Gramado.

No sábado, das 10h às 17h, a Redenção concentra atividades para todos os públicos em oficinas de gastronomia e culinária, cortes de cabelo e penteados gratuitos, experiências com robótica e inteligência artificial, aulões de dança, minipista de skate, orientações de saúde e bem-estar, espaço sensorial de inclusão, troca de livros e oficina de graffiti.

Ao longo do dia, haverá ainda caminhadas orientadas, corrida infantil e passeio ciclístico.

A Semana S acontece simultaneamente em outras 35 cidades do Rio Grande do Sul. Na edição anterior, o evento reuniu cerca de 100 mil participantes no Estado e ultrapassou 1 milhão de pessoas atendidas em todo o Brasil.

Serviço

O quê: Semana S em Porto Alegre

Semana S em Porto Alegre Quando: 15 e 16 (sexta e sábado)

15 e 16 (sexta e sábado) Onde: as atividades ocorrem na sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101 — Anchieta) e no Parque da Redenção

as atividades ocorrem na sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101 — Anchieta) e no Parque da Redenção Ingressos: a entrada é gratuita, mediante inscrições no site oficial do evento

a entrada é gratuita, mediante inscrições no Shows (entrada gratuita):

Sexta (15): Turma do Pagode (19h30) e Xande de Pilares (21h30)

Sábado (16): Papas da Língua (18h) e Fresno (20h)