Porto Alegre

Semana S
Notícia

Xande de Pilares, Fresno e mais: fim de semana tem shows gratuitos e programação de serviços em Porto Alegre

Eventos no Parque da Redenção e na sede da Fecomércio-RS incluem atrações musicais, serviços, oficinas e palestras de negócios

Juliano Lannes*

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