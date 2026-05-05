Vídeo mostra momento de explosão durante incêndio no bairro Petrópolis; veja 

Um incêndio atingiu três estabelecimentos comerciais na esquina das ruas Barão da Amazonas e Felizardo, no bairro Petrópolis, zona leste de Porto Alegre, no início da manhã desta terça-feira (5).

Vídeo feito pelo colunista Rodrigo Lopes registrou o momento em que acontece uma explosão durante incêndio no interior da padaria. As imagens mostram bombeiros serrando uma porta para entrar no estabelecimento e combater as chamas quando há o barulho.

A suspeita é de que a explosão tenha sido causada por um botijão de gás.

O incêndio

As chamas tiveram início por volta das 5h e atingiram a altura de um prédio de cinco andares. O telhado do imóvel caiu, destruído pelo fogo.

Por volta das 6h20min, o incêndio foi controlado e teve início o trabalho de rescaldo, conforme informações do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.