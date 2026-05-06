Vídeo mostra início de incêndio que destruiu três lojas em Porto Alegre

Imagens de câmera de monitoramento registram o início do incêndio que destruiu três lojas — uma lancheria, um chaveiro e uma padaria — no bairro Petrópolis, na zona leste de Porto Alegre.

Nas imagens, é possível ver um clarão avermelhado seguido de fumaça saindo do telhado da lancheria Mundo do Xis.

O fogo se alastrou rapidamente, atingindo a Padaria e Confeitaria Petrópolis e o Disk Chaveiro — comércio que funcionava no local há três décadas.

O delegado Luciano Peringer, da 8ª delegacia de Polícia de Porto Alegre, responsável pela investigação, diz que aguarda os laudos do Instituto- Geral de Perícias e do Corpo de Bombeiros, que ainda trabalham no caso, para ter a confirmação oficial de onde o fogo teve início, mas diz que a suspeita é a de que o ponto de ignição tenha sido mesmo na lancheria.

O incêndio

As chamas começaram por volta das 5h na esquina das ruas Barão do Amazonas com a Felizardo. O trabalho do Corpo de Bombeiros Militar seguiu até as 11h. Os três estabelecimentos ficaram destruídos. Ninguém ficou ferido.