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Vereadores de Porto Alegre revogam Lei do Silêncio em meio à votação do Plano Diretor; entenda a mudança

Se alteração for sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, norma nacional passará a valer na Capital

Gabriel Jacobsen

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Paulo Rocha

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