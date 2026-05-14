Porto Alegre

Confusão durante debate
Notícia

Vereador do PP tira microfone de colega que citou áudio de Flávio Bolsonaro na Câmara de Porto Alegre; veja vídeo

Ação de Mauro Pinheiro (PP) contra Juliana dos Anjos de Souza (PT) gerou interrupção na sessão

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS