Vendaval derruba árvores e causa transtornos em Porto Alegre

O vendaval que passou pelo Rio Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira (8) provocou queda de árvores e falta de energia em Porto Alegre.

Conforme informações da Defesa Civil de Porto Alegre, foram registradas 15 ocorrências, sendo nove destelhamentos. Também foram contabilizadas três quedas de vegetação, um incêndio e uma vistoria técnica.

Segundo a Defesa Civil, os maiores índices de vento foram registrados no totem do bairro Passo das Pedras, com 88,1 km/h, seguido pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, com 77,8 km/h.

No bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste, foi registrado o maior número de ocorrências, com quatro atendimentos. Também houve registros em outros pontos da cidade, como Centro, Zona Leste e Zona Sul.

"A gente não tinha como sair"

Árvore caiu sobre casa no bairro Mário Quintana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma árvore desabou sobre uma casa na Rua Domênico Feoli, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte.

A proprietária da casa, Marilausa Karlinsk, conta que ela e o marido estavam se preparando para ir para cama quando a árvore caiu sobre um dos quartos da casa, que estava desocupado no momento. Ninguém ficou ferido.

— Foi um estouro. Todo mundo, toda a vizinhança veio correndo, a gente não tinha como sair. Nós já estávamos no escuro, sem luz, estamos sem luz ainda. Foi muito grande o susto — conta a proprietária.

— Essa árvore já vinha há muito tempo correndo risco e a gente já adicionou prefeitura, mas ninguém fez nada — acrescentou.

Procurada, a prefeitura informou que não foi encontrado registro de protocolo solicitando manejo através da Central do Cidadão e da SubPrefeitura do bairro.

"A partir da abertura do protocolo junto à Subprefeitura e o laudo emitido, a SMSUrb realiza o manejo tanto em caráter preventivo quanto diante da presença de situações que coloquem a vida ou o patrimônio em risco", informa nota da prefeitura. Leia íntegra

Falta de luz

Ao longo da madrugada, houve registros de interrupção no fornecimento de energia elétrica em bairros de Porto Alegre, como:

Auxiliadora

Menino Deus

Vila Jardim

Espírito Santo

Santana

A CEEE ainda não divulgou o balanço oficial da falta de luz em sua área de concessão, que inclui Porto Alegre.

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Falta de água

A falta de luz em estações de bombeamento deixa bairros sem água em Porto Alegre. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), estão sem energia elétrica os seguintes pontos:

Estações de Bombeamento de Água Tratada São José Cota 200

Beco do Armando

Chácara do Armando

Luzitana

Com isso, os bairros Auxiliadora, Boa Vista, Higienópolis, Passo da Areia e São João, na Zona Norte, Lageado, no Extremo Sul, São José, na Zona Leste, e a região da Chácara dos Bombeiros, no bairro Aparício Borges, podem registrar baixa pressão ou falta de água ao longo do dia

O fornecimento de energia já foi restabelecido na Estação de Bombeamento de Água Tratada Ilhas. Conforme o Dmae, a retomada do abastecimento ocorre de forma gradual.

Procurada pela reportagem, a CEEE Equatorial afirmou que estações de água têm prioridade no atendimento por serem consideradas serviço essencial. No entanto, a concessionária não informou previsão para normalização da energia elétrica.

Bloqueios

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são registrados cinco bloqueios totais por queda de árvore:

Travessa Desembargador Viêira Píres, no bairro Rio Branco

Rua Pasteur, em Ipanema

Estrada João Antônio da Silveira, Restinga

Rua Samuel Madureira Coelho, Cavalhada

Rua Padre Antônio Vieira, Santo Antônio

Além disso, há 10 bloqueios parciais:

Rua Franklin, Jardim Sabará

Rua Lavras, Petrópolis

Rua Domenico Feoli, Mário Quintana

Avenida São Pedro, São Geraldo

Rua Buarque de Macedo, São Geraldo

Rua Osório Mendes Ouriques, Belém Velho

Estrada João Antônio da Silveira, Restinga

Rua Ana Aurora do Amaral Lisboa, Rubem Berta

Rua Luís Caetano Antinolfi, Lomba do Pinheiro

Rua Adriano Pereira da Silva, Hípica

Um semáforo na Avenida João Pessoa permanece fora de operação por falta de energia elétrica.

Alerta

O Estado ainda está sob um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia.

Segundo o aviso, há risco de novos vendavais, com rajadas que podem chegar a 100 km/h.

O alerta vale para 234 municípios gaúchos, principalmente na metade leste do Estado. O aviso segue em vigor até as 23h59min desta sexta-feira.

O que diz a prefeitura

Sobre o vegetal localizado na área interna da residência na rua Domênico Feoli, número 34, no bairro Mário Quintana, não foi encontrado registro de protocolo solicitando manejo através da Central do Cidadão e da SubPrefeitura do bairro. A ocorrência está em atendimento desde a noite desta quinta-feira, 7, pela Defesa Civil de Porto e pelo Corpo de Bombeiros.

A Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre (SMSUrb) é responsável por realizar a vistoria, emitir parecer técnico e executar o manejo arbóreo em espaços públicos e em áreas privadas classificadas como de baixa renda, com a priorização dos casos de risco que devem passar pelas Subprefeituras de Porto Alegre para entrega de documentação e comprovação de renda.

A partir da abertura do protocolo junto à Subprefeitura e o laudo emitido, a SMSUrb realiza o manejo tanto em caráter preventivo quanto diante da presença de situações que coloquem a vida ou o patrimônio em risco.