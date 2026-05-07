Porto Alegre

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Mais construções no 4º Distrito, menos no Três Figueiras: veja impacto de emendas já aprovadas do Plano Diretor de Porto Alegre

Propostas incluídas pelo plenário da Câmara também promovem alterações polêmicas na gestão de ciclovias e de corredores de ônibus

Gabriel Jacobsen

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Marcelo Gonzatto

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS