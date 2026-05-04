"Valorizar o Centro": veja os próximos passos da instalação de uma cafeteria na Praça Otávio Rocha, em Porto Alegre

Espaço será reformado para receber uma cafeteria. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma cafeteria com menu variado, atendimento seis dias por semana e aberta das primeiras horas da manhã ao início da noite. Assim é planejado o estabelecimento que será instalado na Praça Otávio Rocha, entre as avenidas Alberto Bins e Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre.

A estrutura quase centenária já abrigou um café e foi adotada por uma incorporadora em 2023, mas a empresa desistiu da parceria. Por isso, desde o fim de 2024, a prefeitura tentava repassar o local à iniciativa privada.

No sábado (2), o espaço foi cedido por meio de um termo de adoção para a Mule Bule Alimentos e Bebidas, que venceu um edital com outras oito concorrentes.

A empresa será responsável pela preservação, revitalização e segurança do espaço pelos próximos quatro anos, período que poderá ser renovado.

— É uma forma de valorizar o Centro. Será um espaço para turistas e pessoas que trabalham na região, com preços acessíveis. A praça está no coração de Porto Alegre, tem um fluxo imenso, que vemos também como uma oportunidade de investimento — explicou Nelson Ramalho, sócio-proprietário da Mule Bule, empresa que tem outros negócios do gênero na Capital.

Veja como está a praça:

A expectativa é que o estabelecimento comece a funcionar entre agosto e setembro, com um investimento estimado entre R$ 300 mil e R$ 400 mil e ideia de gerar 15 empregos diretos. As reformas para a instalação da cafeteria devem começar nas próximas semanas, segundo Ramalho.

— Serão feitos processos de ajardinamento e paisagismo. Nada vai ser demolido ou retirado da praça, vamos manter a originalidade do ponto, a cor, com valorização da iluminação — acrescentou o empresário.

O funcionamento deve ocorrer das 8h às 19h, com apenas um dia fechado por semana — a ser definido. Além do serviço de café, também está previsto o oferecimento de almoço, pães especiais e sorvetes.

O que diz a prefeitura

Secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), Fabiano Rheinheimer destaca que a adoção viabiliza a exploração econômica de um local até então subutilizado.

— Enxergamos que o Centro tem espaço para uma cafeteria que atenda turistas, hóspedes e frequentadores que gostariam de sentar em um ambiente bonito, com uma qualidade de zeladoria que a prefeitura não consegue dar pelo número enorme de praças que a cidade tem — explicou.

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Segundo Rheinheimer, além dos benefícios econômicos e turísticos, a instalação do negócio tem como objetivo melhorar a segurança da região.