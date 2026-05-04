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"Valorizar o Centro": veja os próximos passos da instalação de uma cafeteria na Praça Otávio Rocha, em Porto Alegre

Espaço que será administrado pela empresa Mule Bule Alimentos e Bebidas deverá abrir ao público no segundo semestre

Vinicius Coimbra

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