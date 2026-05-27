Porto Alegre

Licitação em andamento
Notícia

Vai dar tempo de proteger Porto Alegre dos efeitos do El Niño? Prefeitura acelera licitação de obras; veja prazos estimados 

Enquanto especialistas ainda monitoram possíves datas de formação e intensidade do fenômeno, gestão corre para concluir trabalhos de prevenção; assunto foi tema do Ta na Mesa, da Federasul, nesta quarta

Marcelo Gonzatto

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