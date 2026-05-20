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Vacinação contra a gripe é retomada em todas as unidades de saúde de Porto Alegre

Dos 132 pontos disponíveis, apenas 16 possuíam doses até terça-feira (19). Agora, todos estão aptos a oferecer o imunizante

Zero Hora

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