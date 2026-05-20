Vacinação contra a gripe é retomada em todas as unidades de saúde de Porto Alegre

Porto Alegre recebeu recentemente novo lote com 47.310 unidades da vacina. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A vacinação contra a gripe foi retomada nesta quarta-feira (20) em todas as unidades de saúde de Porto Alegre. A ampliação ocorre após o recebimento de um novo lote de 47.310 doses, que chegou na Capital na última sexta (15).

Até terça (19), a vacinação estava restrita a 16 unidades de saúde, em razão do baixo estoque. Agora, todos os 132 pontos da rede municipal estão contemplados. A campanha segue destinada a grupos prioritários:

Idosos

Crianças entre seis meses e seis anos

Gestantes

Puérperas

Indígenas

Quilombolas

Também estão aptos profissionais da saúde e educação, forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuário e Correios, e pessoas com comorbidades, deficiência e em situação de rua.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é vacinar 90% das crianças, idosos e gestantes contra o vírus H1N1, H3N2 e Influenza B. Até terça-feira, a cobertura era de 24,36%, 51,67% e 40,76%, respectivamente.